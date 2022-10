"Esplodere d'amore": venerdì in biblioteca un incontro con Susanna Sguaitamatti

Venerdì, alle 18:00, nella sala Maffuccini della biblioteca Giovanni Bovio, si svolgerà l'incontro "Esplodere d'amore", con Susanna Sguaitamatti, che sarà intervistata da Stefania De Toma dopo i saluti dell'assessore alle Culture Francesca Zitoli, dei presidenti delle associazioni - Grazia Distaso e Alfredo Cavalieri - e della direttrice della Biblioteca Daniela Pellegrino.Diffondere cultura, renderla fruibile in maniera chiara e semplice, unirla a impegno sociale è da sempre l'abito di vita di Susanna Sguaitamatti, che l'Assessorato alle culture in collaborazione con l'associazione Tranensis e il comitato di Trani della Società Dante Alighieri ha invitato in occasione della pubblicazione del suo libro "Esplodere d'amore". Susanna Sguaitamatti Bassi è stata nominata Cavaliere della Repubblica nel 2004 per la diffusione della lingua e della cultura italiana , medaglia d'oro della Società Dante Alighieri, Presidente dell'Associazione svizzera per i rapporti economici e culturali con l'Italia, già presidente del comitato di Zurigo della società Dante Alighieri , poi fondatrice e presidente per diversi anni del comitato del Vulture della stessa SDA e professoressa nel liceoartistico Freudenberg di Zurigo.Ha pubblicato di recente - con la casa editrice della Quadreria e Biblioteca Camillo D'Errico di Palazzo San Gervasio - un libro in cui racconta la sua vita, il suo percorso di difficoltà, di conquiste, di morti e rinascite, di una umanità straordinaria accompagnata dal fil rouge di un Amore in cui vita e fede sono un legame imprescindibile, un amore che anche la morte prematura di suo marito, avvenuta nel mezzo di un progetto di vita comune con tre figli giovanissimi, non ha mai cessato di "esplodere", ancora oggi, nelle tante attività sociali e culturali che svolge, oltre che dedicandosi alla sua bella famiglia.