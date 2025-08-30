Estate in Puglia
Eventi e cultura

Estate in Puglia: gli eventi dell'ultimo weekend di agosto

I migliori appuntamenti del 30 e 31 agosto

Trani - sabato 30 agosto 2025
L'estate sta ormai volgendo al termine, ma in Puglia non mancano gli ultimi eventi da vivere nel weekend del 30 e 31 agosto. Ecco gli appuntamenti da non perdere:

Trani

I festeggiamenti in onore della Madonna del Pozzo, 30 agosto
Ogni anno, l'ultimo sabato di agosto, la Città di Trani e in modo particolare il quartier Sant'Angelo, volge lo sguardo e il cuore alla Vergine Maria, venerata con il titolo della Madonna del Pozzo.

Barletta

Frecce Tricolori, 31 agosto
Barletta si prepara a vivere un evento straordinario: lo spettacolo della Pattuglia Acrobatica Nazionale – Frecce Tricolori, in programma domenica 31 agosto alle ore 16:00 sul Lungomare Pietro Paolo Mennea. Un appuntamento che unirà emozione, spettacolo e orgoglio nazionale, attirando in città migliaia di visitatori da tutta Italia.

Molfetta

Visite in in barca tra storia e tradizioni degli antichi approdi, 30 agosto
Un'esperienza unica alla scoperta degli antichi approdi di Molfetta, cullati dalle onde del mare e accompagnati da storie, aneddoti e curiosità del passato.

Bari

Le Due Bari, 30 agosto
Prima di entrare nel vivo delle iniziative di settembre, "Le Due Bari 2025" chiude il mese di agosto con un ricco programma di eventi tra spettacoli e laboratori.

Premio Nino Rota , 30 - 31 agosto
Torna il Premio Nino Rota del Comune di Bari. Giunto alla sua settima edizione, il Premio quest'anno si terrà sabato 30 e domenica 31 agosto, nel Chiostro Santa Chiara a Bari vecchia (ex Convento San Francesco della Scarpa).

Andria

Antonio Decaro presenta il suo libro, 30 agosto
Presso l'anfiteatro della Villa Comunale di Andria, il parlamentare europeo ed ex Sindaco di Bari, Antonio Decaro, parlerà del suo libro "Vicino, Fare politica insieme alle persone".

CALCIT al fianco del cantautore andriese Sergio Adea, 31 agosto
Promuovere il benessere anche attraverso la musica. E' questo l'obiettivo del sostegno, ormai consueto, del CALCIT al cantautore andriese Sergio Adea.

Cerignola

Jazz in Piazza, 30 - 31 agosto
Il jazz sarà protagonista della due giorni in programma a Cerignola il 30 e 31 agosto a Palazzo Fornari. Torna anche quest'anno, infatti, l'iniziativa Jazz in Piazza con quattro concerti da non perdere.

Bisceglie

Libri nel Borgo Antico, 30- 31 agosto
È giunto alla sua 16esima edizione il festival letterario "Libri nel Borgo Antico", in programma a Bisceglie, in Puglia, dal 29 al 31 agosto. Una festa della cultura e della lettura che coinvolge oltre 150 autori, cinquanta case editrici e decine di migliaia di appassionati che ogni anno affollano le vie e le piazze del centro storico biscegliese.

Margherita

Una passeggiata all'alba per celebrare il 50esimo anniversario dell'Avis, 31 agosto
La camminata si terrà domenica 31 agosto, partendo da piazza Libertà alle ore 6 del mattino, e darà ufficialmente inizio alle manifestazioni organizzate per celebrare l'anniversario.

Minervino

Visite al faro, 30 e 31 agosto
Apertura del Faro Votivo di Minervino Murge anche nel weekend del 30 e 31 agosto.

Terlizzi

Sovereto Festival, 30 e 31 agosto
È in programma da venerdì 29 a domenica 31 agosto a borgo Sovereto la tredicesima edizione di Sovereto Festival, promossa dal Comune di Terlizzi-Assessorato alla Cultura, con un ricco programma di concerti, presentazioni di libri, laboratori e tantissimi ospiti

