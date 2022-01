Famoso sul Web....è nel mondo: Domenico Bini a "Che tempo che fa" spopola con la sigla di "Novella Bella"

Con 2 milioni di visualizzazioni su You Tube per il brano "Il vulcano", 70mila followers su Instagram, diversi riconoscimenti per record di contatti, il chitarrista e cantautore tranese Domenico Bini ieri sera è stato "ospite" anche del seguitissimo programma di Rai Tre "Che tempo che fa" con Fabio Fazio, omaggiando il pubblico in studio e a casa con una inedita composizione, diventata subito sigla della rubrica satirica di Nino Frassica "Novella Bella", suscitando i visibili consensi degli ospiti in studio come Nek o il Mago Forrest per intenderci.Si conferma dunque una vera e propria, star del web e della tv il talentuoso chitarrista amante dell'heavy metal Domenico Bini, che a breve sarà ancora sulle scene…virtuali: è infatti protagonista di "Famoso sul web è nel mondo. Dedicato a Domenico Bini", un "rockumentario" che il geniale regista tranese Giuseppe Del Curatolo ha realizzato con lui e che sarà a brevissimo distribuito sulla piattaforma internazionale Chili, in versione italiano e inglese: la voce narrante del noto attore Pierluigi Corallo (lo stesso che, caro amico di Nino Frassica, ha segnalato e vista accolta la proposta di mandare in onda a "Che tempo che fa" la sigla di "Novella Bella" cantata e suonata da Bini), interviste, scene di vita, aneddoti, ma soprattutto canzoni già record di visualizzazioni ma anche altre inedite, pronte a raccogliere l'attenzione di milioni di persone in tutto il mondo.Una carriera nata sui banchi del liceo scientifico, con indimenticabili performance e professori increduli: parola di una compagna di classe.