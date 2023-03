Fatti albero di Alfredo de Giovanni, venerdì in biblioteca

L'associazione Puglia Federiciana con il sostegno della Città di Trani presenta venerdì 31 marzo alle ore 17.30 nella Biblioteca Bovio il libro "Fatti albero" di Alfredo de Giovanni e lo storytelling "Cammini Federiciani" (ingresso libero).Fatti Albero è un racconto per il teatro liberamente tratto da una storia vera: la mobilitazione di un intero paese, per salvare un albero di pino secolare dall'abbattimento prematuro. La relazione intima e metaforica tra un ragazzo e il "suo" albero: quello che ha accompagnato la sua crescita non solo fisica, ma anche la sua formazione adolescenziale, accompagnandolo nelle diverse fasi verso la maturità di adulto consapevole e responsabile. Un mix di narrazione e divulgazione, in cui l'appendice (declinata come ramificazioni) è più ampia del racconto stesso (il tronco), i cui frutti - a loro volta - si presentano come caleidoscopio didattico nell'affascinante relazione tra l'uomo e la Natura: dalla letteratura alla geografia, dall'educazione civica alla storia, dall'arte alla musica, fino alla religione e alla tecnologia.CAMMINI FEDERICIANI - Maria Elena Germoglio, guida turistica e Presidente di Puglia Federiciana, racconterà le vie percorse da Federico II di Svevia in Puglia, fulcro del progetto "Cammini Federiciani" avente come scopo la strutturazione e la promozione di un itinerario turistico interregionale permanente di mobilità lenta. Il progetto ha già riscosso un notevole successo sui social e ha suscitato il vivo interesse di molti specialisti del settore.L'associazione propone un cammino sui luoghi di Federico II: un'occasione per riscoprire la viabilità storica che attraversa il territorio del Mediterraneo, dall'Antica via Appia Traiana agli impervi percorsi medievali, fino ai tratturi della transumanza. Via di Imperatori e guerrieri di età romana e pellegrini in età cristiana, è stata attraversata anche da Bizantini e Normanni, Svevi e Angioini in cammino da Roma verso la Terra Santa partendo dai più importanti porti pugliesi.L'obiettivo è quello di creare una rete di itinerari culturali slow e green interregionali che dalle regioni limitrofe giungano in Puglia, un viaggio che attraversa l'Alta Murgia ed arriva a toccare il Mar Adriatico, via Castel del Monte, sito UNESCO, grande attrazione turistica, fulcro principale del progetto nonché simbolo dell'imperatore svevo.