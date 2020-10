Federica Nargi : "Trani quanto ti amo"

Quasi quattro milioni di follower della bella Federica Nargi stanno avendo oggi la possibilità di vedere nelle "storie" di Instagram la sua appassionata dichiarazione d'amore a Trani. La foto di uno scorcio da un vicolo scattata al risveglio con un buongiorno e una ripresa a trecentosessanta gradi del porto sono stati postati come ricordo del suo ritorno a Trani dopo meno di quattro mesi . Dalle foto immediatamente diffuse sul suo profilo si intuisce che la Nargi, che ha visto il suo esordio nel mondo dello spettacolo come "velina " di Striscia la notizia, è dalle nostre parti per una serie di servizi fotografici in studio come modella.