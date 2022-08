Ferragosto all'insegna della cultura in Puglia, aperto anche il Castello Svevo di Trani

Museo Archeologico Nazionale di Altamura 8.30-13.30 (Ultimo ingresso 12.45)

Castello Svevo di Bari 9.00-19.00 (Ultimo ingresso 18.00)

Museo Nazionale Jatta di Ruvo di Puglia – Grottone 8.30-13.30 (Ultimo ingresso 13.15)

Museo Archeologico Nazionale "Giuseppe Andreassi" e Parco Archeologico di Egnazia 8.30-19.30 (Ultimo ingresso 18.30)

Castel del Monte 10.00-18.45 (Ultimo ingresso 18.00)

Antiquarium e Parco Archeologico di Canne della Battaglia 10.00-18.30 (Ultimo ingresso 18.00) * La giornata di chiusura prevista per domenica 14 agosto è anticipata a mercoledì 10 agosto

Museo Archeologico Nazionale – Canosa di Puglia 9.00-14.00 (Ultimo ingresso 13.15)

Castello Svevo di Trani 8.30-13.30 (Ultimo ingresso 13.00)

Museo Archeologico Nazionale e Castello di Manfredonia 14.30-19.30 (Ultimo ingresso 18.00)

Parco Archeologico di Siponto 12.30-21.30 (21.00)

LUNEDì 15 AGOSTO 2022

Museo Archeologico Nazionale di Altamura 8.30-13.30 (Ultimo ingresso 12.45)

Castello Svevo di Bari 9.00-13.00 (Ultimo ingresso 12.00) * La giornata di chiusura prevista per lunedì 15 agosto è differita a martedì 16 agosto

Parco Archeologico di Monte Sannace 8.30-15.00 (Ultimo ingresso 14.00)

Museo Nazionale Jatta di Ruvo di Puglia – Grottone 8.30-13.30 (Ultimo ingresso 13.15)

Museo Archeologico Nazionale "Giuseppe Andreassi" e Parco Archeologico di Egnazia 8.30-19.30 (Ultimo ingresso 18.30)

Castel del Monte 10.00-18.45 (Ultimo ingresso 18.00)

Antiquarium e Parco Archeologico di Canne della Battaglia 10.00-18.30 (Ultimo ingresso 18.00)

Museo Archeologico Nazionale – Canosa di Puglia 9.00-14.00 (Ultimo ingresso 13.15)

Castello Svevo di Trani 8.30-13.30 (Ultimo ingresso 13.00)

Museo Archeologico Nazionale e Castello di Manfredonia 14.30-19.30 (Ultimo ingresso 18.00) * La giornata di chiusura prevista per lunedì 15 agosto è differita a martedì 16 agosto.

Domenica 14 e lunedì 15 agosto i luoghi della cultura della Direzione regionale Musei Puglia diventano meta per tutti i curiosi per scoprire nuovi luoghi e trascorrere le giornate festive in compagnia della cultura pugliese.La giornata di chiusura settimanale, prevista in molti dei siti proprio il lunedì, è stata dunque annullata o differita, a vantaggio della fruizione.Il cartellone di aperture straordinarie di Musei, Castelli e Parchi Archeologici è pensato per avvicinare a cittadini, turisti e famiglie ai microcosmi di arte, cultura e tessuto identitario del territorio pugliese durante il lungo weekend festivo di ferragosto.DOMENICA 14 AGOSTO 2022