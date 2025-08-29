Foto Carla Anna Penza" />
"Festa dei Popoli", Trani si riunisce nel nome della condivisione. Foto Carla Anna Penza
Eventi e cultura

"Festa dei Popoli", Trani si riunisce nel nome della condivisione

Dal cibo alle danze, la città ha celebrato l’incontro tra culture e identità diverse, dedicandolo al popolo palestinese

Trani - venerdì 29 agosto 2025 16.53
Giovedì 28 agosto, Trani si è riempita di voci, volti e sapori provenienti da tutta la città. In una delle sue piazze più vive e simboliche, Piazza Mazzini, si è tenuta una nuova edizione della Festa dei Popoli, manifestazione che dal 2018 anima l'estate cittadina all'insegna dell'incontro tra culture, religioni e tradizioni. Un appuntamento atteso, costruito con passione e impegno da un intreccio di associazioni, artisti e cittadini. Questa festa è soprattutto un momento di riflessione e condivisione, che quest'anno ha assunto un significato ancora più profondo. Le regole della festa sono rimaste semplici, ma cariche di significato: ognuno è stato invitato a portare un piatto da condividere, preparato secondo le tradizioni della propria terra d'origine. Un gesto all'apparenza piccolo, che si è trasformato in un simbolo concreto di apertura e condivisione.Tutti si sono seduti allo stesso tavolo, hanno mangiato gli stessi cibi, si sono raccontati.

La musica e la danza hanno scandito i tempi della serata. Ad aprire le performance, Zaid Ayasa, artista palestinese residente temporaneamente a Trani, che con la sua musica ha portato le vibrazioni della sua terra e la testimonianza silenziosa di un popolo in sofferenza. A seguire i Top Kiddos, un gruppo di giovanissimi musicisti originari del Gambia, che hanno infiammato il pubblico con ritmi coinvolgenti. Sul palco anche Fondamentali, la compagnia teatrale della Rimessa, che ha saputo fondere parole, corpo e suono in una performance densa di significati. A conclusione, le danze popolari guidate da BOA Danza hanno trasformato la piazza in un luogo di festa collettiva annullando ogni differenza. Quest'anno la Festa dei Popoli ha scelto di dedicare la propria edizione alla tragedia che sta vivendo il popolo palestinese come gesto non solo simbolico, ma profondamente sentito da chi ogni giorno lavora sul territorio per costruire ponti.

Vincenzo Di Cugno, responsabile di Hub PortaNova, una delle realtà promotrici della manifestazione, ha dichiarato: "Noi siamo una delle associazioni capofila di questa iniziativa. La nostra presenza non è solo organizzativa, ma anche politica nel senso più nobile del termine. Quest'anno ci è sembrato naturale, quasi necessario, dedicare la festa alla Palestina. Soprattutto mentre ospitiamo Zaid Ayasa, artista visivo e musicista, che con la sua presenza ci ricorda ogni giorno quanto siano fragili i confini tra pace e guerra. Oggi vediamo persone di tante nazioni sedersi insieme, giocare, ridere, mangiare, condividere: è un messaggio forte, che vogliamo lanciare alla città".

Tra i tanti presenti, anche Alessandro Botta, vicepresidente di Legambiente Trani, che ha scelto di partecipare non solo organizzando l'evento ma anche cucinando: "Ho voluto portare un classico della cucina italiana, la pasta al pomodoro e al pesto. Un gesto semplice, per dire che anche la nostra cultura può essere condivisa, che l'ospitalità passa anche da un piatto di pasta". La Festa dei Popoli è stata cofinanziata dal programma delle Iniziative Estive del Comune di Trani e dal progetto ESC MEDEA, promosso da Arkadia ETS e finanziato dalla Commissione Europea nell'ambito del Corpo Europeo di Solidarietà. L'obiettivo è chiaro: attivare la comunità interculturale della città, valorizzare il centro storico come spazio di incontro e relazione, e offrire occasioni di partecipazione reale. In un tempo in cui le narrazioni pubbliche si fanno sempre più divisive, eventi come questo sono necessari non solo per celebrare le differenze, ma per vivere un'idea alternativa di comunità. Trani, ancora una volta, si conferma crocevia di popoli, dove il locale e il globale si incontrano e si fondono.
Festival dei PopoliFestival dei PopoliFestival dei PopoliFestival dei PopoliFestival dei PopoliFestival dei PopoliFestival dei PopoliFestival dei PopoliFestival dei PopoliFestival dei PopoliFestival dei Popoli
  • Trani Estate 2025
Altri contenuti a tema
HUB PortaNova inaugura la mostra: "Le visioni di Medea. Trani e le sue comunità" HUB PortaNova inaugura la mostra: "Le visioni di Medea. Trani e le sue comunità" Uno sguardo in bianco e nero su fede, identità e quotidianità attraverso l'obiettivo di Silvia Amicarelli
Grande seguito a Trani per Agostino Picicco Grande seguito a Trani per Agostino Picicco La presentazione del libro "Esserci per Esserci" presso lo Sporting Club di Trani a cura dell’associazione “L’Ebanista”
“Gli amici di Saverio”, a Trani il 3° memorial dedicato a Saverio Di Meo Attualità “Gli amici di Saverio”, a Trani il 3° memorial dedicato a Saverio Di Meo Sport disabilità e inclusione al centro del memorial dedicato a Saverio Di Meo, ultras e padre di Savino celebrato presso il centro “Jobel”
Agostino Picicco presenta a Trani la sua guida alla comunicazione digitale Agostino Picicco presenta a Trani la sua guida alla comunicazione digitale Appuntamento domani, 27 agosto, alle 19.30 allo Sporting Club con "Essere per Esserci", un saggio critico e propositivo per navigare con consapevolezza il mondo dei social network
FIAB Trani, ciclo passeggiata fino a Barletta per lo spettacolo delle Frecce Fricolori del 31 agosto 2025 Attualità FIAB Trani, ciclo passeggiata fino a Barletta per lo spettacolo delle Frecce Fricolori del 31 agosto 2025 Raduno Domenica alle ore 11:00 – Piazza Plebiscito (lato pedonale), Trani
Torna Natalonga, a Trani tra tutela e cura della natura e tanto sport Attualità Torna Natalonga, a Trani tra tutela e cura della natura e tanto sport Tenutasi il 24 agosto la seconda edizione del Memorial "prof. M. Cignarelli" sulle acque tranesi
1 "Meglio stasera!": arriva a Trani lo show di Stefano De Martino "Meglio stasera!": arriva a Trani lo show di Stefano De Martino Lunedì 25 agosto lo spettacolo sul piazzale Santa Maria di Colonna tra racconti, musiche e coreografie
Natalonga 2025, ci sarà Venere Altamura fresca di podio mondiale Attualità Natalonga 2025, ci sarà Venere Altamura fresca di podio mondiale La gara si volgerà domenica 24 agosto e vedrà la partecipazione della nuotatrice che ha conquistato la medaglia di bronzo negli 800 stile libero ai recenti World Aquatics Championship 2025 di Singapore
HUB PortaNova inaugura la mostra: "Le visioni di Medea. Trani e le sue comunità "
29 agosto 2025 HUB PortaNova inaugura la mostra: "Le visioni di Medea. Trani e le sue comunità"
Meteo, peggioramento in arrivo: allerta gialla in Puglia
29 agosto 2025 Meteo, peggioramento in arrivo: allerta gialla in Puglia
"Libri nel Borgo Antico ", il senatore Boccia sulle regionali: «Confido in una soluzione»
29 agosto 2025 "Libri nel Borgo Antico", il senatore Boccia sulle regionali: «Confido in una soluzione»
"Actor Dei " torna a Trani: la bellezza dello spettacolo va di nuovo in scena grazie alla Fondazione Seca
29 agosto 2025 "Actor Dei" torna a Trani: la bellezza dello spettacolo va di nuovo in scena grazie alla Fondazione Seca
La Soccer Trani chiama a raccolta i tifosi: «Coloriamo insieme i gradoni del Lapi»
29 agosto 2025 La Soccer Trani chiama a raccolta i tifosi: «Coloriamo insieme i gradoni del Lapi»
Campo scuola di via Andria, Branà (M5S): «Modello superato che ignora la mobilità sostenibile»
29 agosto 2025 Campo scuola di via Andria, Branà (M5S): «Modello superato che ignora la mobilità sostenibile»
Provincia Bat, Lodispoto: "A breve nuove assunzioni in provincia per ridurre i tempi dei pagamenti dei fornitori "
29 agosto 2025 Provincia Bat, Lodispoto: "A breve nuove assunzioni in provincia per ridurre i tempi dei pagamenti dei fornitori"
Merra (Azione Trani): "Un Bando Regionale per Combattere la Povertà Educativa con lo Sport "
29 agosto 2025 Merra (Azione Trani): "Un Bando Regionale per Combattere la Povertà Educativa con lo Sport"
Grande seguito a Trani per Agostino Picicco
29 agosto 2025 Grande seguito a Trani per Agostino Picicco
Bentornato “Castel dei mondi”: una Finestra sul Cortile
29 agosto 2025 Bentornato “Castel dei mondi”: una Finestra sul Cortile
© 2001-2025 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.