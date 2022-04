Festa della Liberazione, il programma delle iniziative a Trani

In occasione del 77° Anniversario della Liberazione, lunedì 25 aprile l'Amministrazione ha organizzato i seguenti momenti istituzionali:Ore 10.00 Via Domenico di Terlizzi: Deposizione Corona alla lapide del concittadino Domenico di Terlizzi;Ore 10.30 Via Statuti Marittimi: Deposizione Corona alla lapide che ricorda le Vittime Militari e Civili dell'incursione aerea del 27 aprile 1943;Ore 11.00 Villa Comunale – Monumento ai Caduti: Alzabandiera, Onore ai Caduti, Deposizione Corona.