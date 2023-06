Festa multicolore, si chiude il progetto delle scuole dell'infanzia Collodi e Cezza

Mercoledì 7 giugno 2023 presso il centro Jobel si è concluso il progetto educativo didattico interculturale "Festa multicolore" dei bambini di 5 anni, organizzato delle scuole dell'infanzia C. Collodi e Brig. A. Cezza del II Circolo Didattico Mons. Petronelli di Trani. La scuola, ma soprattutto la scuola dell'infanzia, costituisce un luogo d'intercultura per eccellenza perché rappresenta un piccolo mondo all'interno di un grande mondo globalizzato. Infatti non è stato difficile attraverso immagini, fotografie, supporti audiovisivi, musiche, canti e balli, sensibilizzare i bambini e le bambine a conoscere e valorizzare le diverse culture e tradizioni, riconoscere il pluralismo come risorsa ricca e stimolante nella crescita della società civile. La finalità di tale progetto consiste proprio nel educare e formare persone rispettose della diversità di cui ciascuno è portatore, rafforzando l'identità individuale e di gruppo riflettendo in modo critico su stereotipie e pregiudizi. Emozionatissimi e coloratissimi i bambini hanno fatto il loro ingresso, davanti a genitori, Dirigente, insegnanti, sulle note del'Inno Nazionale, successivamente ci hanno fatto fare il giro del mondo interpretando canti e balli dei 7 continenti, passando dal caldo dell'Africa al freddo dell'Antartide, riscaldando il cuore di tutti i presenti