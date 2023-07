Festa Patronale, il racconto fotografico della seconda giornata di festeggiamenti

La festa patronale in onore di San Nicola Pellegrino ha trovato il suo culmine nella giornata di ieri. In mattinata si è svolta la celebrazione in piazza libertà e poi la traslazione della sacra reliquia di San Francesco portata in processione al Carcere Femminile di Trani. In serata sul sagrato della Cattedrale di Trani si è svolta la solenne celebrazione eucaristica alla presenza di una folta platea di fedeli, autorità locali ed ecclesiastiche. Emozionante il momento della consegna da parte del sindaco Amedeo Bottaro delle chiavi della città al Santo Patrono. È seguita la lunga processione con la partecipazione di tutte le confraternite della città. In piazza Libertà altro momento toccante con la benedizione di San Nicola a tutti i bambini presenti.(foto comitato Feste Patronali)