Festa patronale, incontro in Sala Giunta per stabilirne le modalità

Si è svolto nella Sala Giunta del comune di Trani l'incontro tematico sulla Festa Patronale di San Nicola il Pellegrino e sulle modalità i svolgimento per l'anno 2021. L'incontro, convocato dal Sindaco Amedeo Bottaro, presieduto dal vice Sindaco Fabrizio Ferrante, ha visto la partecipazione del Dirigente Amiu Trani, dell'Assessora ai mercati Marina Nenna, del Responsabile Ufficio Suap arch. Francesco Gianferrini, di A.F.I., dei Rappresentanti dl Comando della Polizia Locale, del Presidente CasAmbulanti Savino Montaruli, accompagnato da una Delegazione di dirigenti del Settore Feste e Fiere. Assenti il Comandante della P.L., Leonardo Cuocci Martorano e i rappresentanti di Confcommercio e di Confesercenti.In relazione al fenomeno dell'abusivismo commerciale ambulante a Trani, è stato proprio il Presidente Montaruli, nel corso dell'incontro, a stigmatizzare il persistere di questo fenomeno fortemente tollerato. Purtroppo quella relazione di Montaruli è stata quasi premonitrice rispetto ai gravissimi episodi di violenza scatenatisi in zona Porto proprio a causa dell'occupazione abusiva di posteggi. Nell'incontro in Sala Giunta CasAmbulanti ha formulato una richiesta chiara finalizzata ad evitare episodi di tale violenza quindi che la Festa Patronale di San Nicola il Pellegrino venga svolta nell'area tradizionale, nel cuore della zona turistica della città, come previsto dal Documento Strategico del Commercio vigente ed approvato dal Consiglio comunale, con possibile estensione dell'area immediatamente adiacente e soprattutto che venga riservata unicamente a coloro che hanno presentato regolare istanza di partecipazione e non "allargata" a tante altre decine come di solito avviene e come addirittura avanzato in tale incontro.Bocciata dunque l'idea dell'Amministrazione comunale di voler relegare le postazioni di vendita addirittura nell'area, inidonea anche dal punto di vista igienico-sanitario, ove è allocato il Luna Park. Peraltro area anche sconsigliata dagli stessi Operatori dello Spettacolo Viaggiante. Lo svolgimento della Festa Patronale nella sua sede naturale e tradizionale – ha affermato Montaruli – rispetterebbe quanto previsto dal Piano e dalla legge e renderebbe l'area molto più facilmente presidiabile da parte di un personale di Polizia Locale assolutamente scarso rispetto a quelle che sarebbero le necessità del Comando. Si attendono ad horas le indicazioni da parte della Giunta delle proposte messe sul tavolo da CasAmbulanti quindi l'organizzazione definitiva della fase logistica della Festa nella sua area naturale e più bella.