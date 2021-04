Festa per 200 persone su una spiaggia di Trani: "Qui non ce n'è covid"?

Avevamo registrato la mattinata sulla spiaggia di Colonna come una autogestione misurata e rispettosa di distanze e mascherina, pur nella consapevolezza che fosse irrispettoso nei confronti di chi - la gran parte - è ligio alle consegne che le regole della zona rossa richiedono.Ma vederci arrivare questi secondi di video è un fatto grave davvero. Le "conche", quel tratto di costa tra Trani e Bisceglie a cui si arriva passando da accessi privati, questa mattina era la sede di una festa (in basso il video) con più di duecento persone, al sicuro da qualunque visuale e dunque al riparo da qualunque controllo o denuncia. Pare assurda questa incoscienza, in un momento in cui la Puglia ha il suo picco di contagi, eppure qui è avvenuto questo, oggi.