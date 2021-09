Festeggiamenti in onore dei S.s. Angeli Custodi

Parte oggi il triduo in onore dei Santi Angeli Custodi. Da mercoledì 29 settembre a venerdì 1 ottobre, alle ore 19, saranno celebrate le celebrazioni eucaristiche presiedute rispettivamente da don Mario Luciano Sciacqua, don Gianni Colamaria e don Enzo de Ceglie nel 27^ anno di sacerdozio.Sabato 2 ottobre, in occasione della festa liturgica, ci saranno due celebrazioni: la prima alle 17.30 presieduta da don Enzo de Ceglie, la seconda alle 19.00 presieduta da mons. Sergio Pellegrini, vicario generale dell'Arcidiocesi. In occasione della festa dei nonni, durante la celebrazione, ci sarà la benedizione dei bambini con i nonni. Al termine ci sarà un momento di festa e di gioco organizzato dalla Confraternita in collaborazione con l'Azione Cattolica parrocchiale.