Festeggiamenti in onore di San Nicola il Pellegrino: il programma

Riceviamo e pubblichiamo il programma inerenti i festeggiamenti di San Nicola il Pellegrino.DOMENICA 26 LUGLIO 2020 - Basilica CattedraleOre 18.30 - Santo Rosario.Ore 19.00 – Intronizzazione del busto argenteo e delle Reliquie del Santo Patrono San Nicola il Pellegrino a cura del Comitato Feste Patronali; a seguire celebrazione eucaristica presieduta dal Rev.mo Can. don Mauro Sarni, Rettore della Basilica Cattedrale.DA MERCOLEDÌ 29 LUGLIO A VENERDI 31 LUGLIO(SOLENNE TRIDUO) - Basilica CattedraleOre 18.30 - Santo Rosario.Ore 19.00 - Celebrazione eucaristica presieduta dal Rev.mo Can. don Mauro Sarni, Rettore della Basilica Cattedrale.SABATO 1 AGOSTOOre 18.30 - Apertura dei festeggiamenti con festoso suono delle campane di tutte le Chiese della Città.Ore 9.00 – Piazza Libertà – Santa Messa animata dalla Confraternita del Cuore Immacolato di Maria, presieduta da Mons. Saverio Pellegrino, Parroco della Parrocchia San Francesco.Ore 19.30 - Lido A.N.M.I. – Santa Messa celebrata dal Rev.do Can. don Domenico Gramegna, Rettore del Santuario di Santa Maria di Colonna.DOMENICA 2 AGOSTOOre 8.30 – Giro bandistico per le vie della Città del Concerto Bandistico "PIETRO MASCAGNI".Ore 9.00 – Piazza Libertà – Santa Messa animata dalla Confraternita di Santa Maria de' Dionisio, presieduta da Mons. Saverio Pellegrino, Parroco della Parrocchia San Francesco.Ore 10.00 – Piazza Libertà – Santa Messa presieduta da don Michele Torre,Vicario della Parrocchia San Francesco.Ore 11.00 – Piazza Libertà – Santa Messa animata dalla Confraternita di San Rocco, presieduta da Mons. Saverio Pellegrino, Parroco della Parrocchia San Francesco.Ore 11.30 - Basilica Cattedrale - Santa Messa Capitolare.Ore 18.30 – Giro bandistico per le vie della Città del Concerto Bandistico "PIETRO MASCAGNI".Ore 20.00 – Piazza Duomo - Cerimonia di consegna della chiave della Città al Santo Patrono da parte del Sindaco di Trani, Avv. Amedeo Bottaro.A seguire Solenne Concelebrazione Eucaristica presieduta da Sua Ecc.za Mons. Leonardo D'Ascenzo, Arcivescovo di Trani-Barletta-Bisceglie e Nazareth, animata dal Coro Interparrocchiale cittadino, con la partecipazione del Rev.mo Capitolo Cattedrale, delle Autorità Civili e Militari, e dai rappresentanti delle Arciconfraternite, Confraternite e Associazioni Religiose di Trani .LUNEDÌ 3 AGOSTOOre 9.00 – Piazza Libertà – Santa Messa, presieduta dal Rev.mo Can. don Mauro Sarni, Rettore della Basilica Cattedrale.Ore 19.00 – Piazza Libertà – Santa Messa presieduta dal Vicario Episcopale Mons. Domenico De Toma; a seguire Vespri officiati da Mons. Saverio Pellegrino.In collaborazione con Trani Religiosa è stata organizzata la 4° edizione del Concorso di poesia in vernacolo tranese " SAN NICOLA IN RIME".A causa delle limitazioni dovute al COVID-19, la partecipazione e la premiazione sono state programmate solo in diretta streaming sul canale You Tube di Trani Religiosa mercoledì 29 luglio alle ore 20.