Festeggiamenti per il Santissimo Crocifisso di colonna: già definito il programma

Fervono già i preparativi per i festeggiamenti solenni della Croce di Colonna che anticipiamo con largo anticipo per dar modo non soltanto ai tranesi di organizzarsi per parteciparvi e vivere i tanti momenti intorno a questa sentita e bellissima festa, quasi una seconda festa patronale,ma anche magari per divulgare le iniziative e il programma anche attraverso i social per invitare turisti visitatori ad ammirare questa processione che avviene per mare dal monastero di colonna fino al porto ; nonché i momenti nei giorni precedenti e successivi legati a questa vicenda che unisce tra storia e leggenda, I'intera collettività tranese.DAL 30 APRILE AL 02 MAGGIO 2023 (TRIDUO DI PREPARAZIONE)SANTUARIO SANTA MARIA DI COLONNAOre 18:30 Santa Messa presieduta da padre Donato SARDELLA, frate minore.MERCOLEDÌ 3 MAGGIO 2023FESTA LITURGICAOre 6,30 Santuario Santa Maria di Colonna - Santa Messa celebrata dal Can. Domenico Gramegna,Rettore del Santuario.Ore 8,00 Molo San Nicola – Apertura dei festeggiamenti con Diana della Ditta "Colangelo FireWorks"Ore 8,00 Santuario Santa Maria di Colonna - Santa Messa (solo in caso di condizioni meteoavverse).Ore 10,00 Piazzale Santa Maria di Colonna – Solenne Concelebrazione Eucaristica presieduta daSua Ecc.za Mons. Leonardo D'Ascenzo, Arcivescovo di Trani-Barletta-Bisceglietitolare di Nazareth, con la partecipazione del Clero cittadino, delle Autorità Civili eMilitari e dei rappresentanti delle Arciconfraternite, Confraternite e associazionireligiose di Trani.Ore 11,00 Piazzale Santa Maria di Colonna – Particolare Preghiera di affidamento della Città diTrani alla protezione del SS. Crocifisso di Colonna.Ore 12.00 Lungomare Cristoforo Colombo - Imbarco del Crocifisso dal Lido A.N.M.I. sullamotovedetta della Guardia Costiera della Capitaneria di Porto.L'Effige sarà traghettata dal lido A.N.M.I. alla motovedetta C.P. dal pescatore SansaroLorenzo della "Baia del pescatore", con la collaborazione del Gruppo Sub "Amici delMare".Ore 12.30 Molo Santa Lucia - Arrivo del SS. Crocifisso di Colonna, accolto da un'attrazione di luci ecolori pirotecnici della ditta "Colangelo FireWorks". Dopo lo sbarco, Solenne Processionecon l'intervento di Sua Ecc. Mons. Arcivescovo, del Rev.mo Capitolo Cattedrale, del Clero,delle Autorità Civili e Militari, della Confraternita di San Nicola Pellegrino, dell'OrdineSecolare dei Servi di Maria, dell'Associazione Madonna del Pozzo, che percorrerà ilseguente itinerario: molo Santa Lucia, via Banchina al porto, via Statuti Marittimi, piazzaPlebiscito, via Cavour, piazza della Repubblica, c.so Vitt. Emanuele, via Sant'Agostino, c.soImbriani, via Giuliani (sottopasso), via della Tufare, via Giachetti, chiesa di Santa Maria delleGrazie dove il Sacro Legno rimarrà esposto alla venerazione dei fedeli.PARROCCHIA SANTA MARIA DELLE GRAZIEMERCOLEDÌ 3 MAGGIOOre 18.30 Santo Rosario.Ore 19.00 S. Messa presieduta dal parroco don Gaetano Lops.Ore 20.00 "Le sette parole di Gesù sulla Croce". Catechesi a cura di don Vincenzo Giannico, vicarioparrocchiale.GIOVEDÌ 4 MAGGIOOre 18.30 Santo Rosario.Ore 19.00 S. Messa presieduta da don Vincenzo Giannico, vicario parrocchiale.Ore 20.00 "Adorazione della Croce" animata dall'associazione S. Maria del Pozzo.VENERDÌ 5 MAGGIOIn mattinata la Croce visiterà i bambini della scuola Primaria "Brig. A. Cezza"Ore 18.30 Santo Rosario.Ore 19.00 S. Messa presieduta da don Sergio Pellegrini, vicario generale dell'Arcidiocesi.Ore 20.00 "Crocevia". Serata per i giovani della città, animata dalla Pastorale Giovanile cittadina.SABATO 6 MAGGIO"Giornata diocesana del malato"Ore 16.30 Accoglienza dei fratelli e delle sorelle infermi dell'Arcidiocesi.Ore 17.00 Momento di fraternità e animazione a cura della Pastorale diocesana della salute.Ore 18.30 Santo Rosario.Ore 19.00 S. Messa presieduta dall'Arcivescovo Mons. Leonardo D'Ascenzo.Ore 20.30 "Ignis Crucis". Spettacolo di fuoco a cura dei draghi di Trani Tradizione.DOMENICA 7 MAGGIOSs. Messe Ore 8.30 – 10.00 – 11.30Ore 19.00 S. Messa presieduta da Mons. Natale Albino, segretario generale della Nunziaturaapostolica in Israele e della delegazione Apostolica a Gerusalemme e in Palestina.LUNEDÌ 8 MAGGIOOre 18.30 Santo Rosario.Ore 19.00 S. Messa presieduta dal parroco don Gaetano Lops.Ore 20.00 "La croce raccontata ai bambini". Narrazione degli eventi del 1480 per tutti i piccoli dellacittà, illustrata con i disegni realizzati da don Gaetano Lops, a cura dell'Azione Cattolicaparrocchiale.MARTEDÌ 9 MAGGIONel pomeriggio la Croce visiterà i detenuti del carcere maschileOre 18.30 Santo Rosario.Ore 19.00 S. Messa presieduta da don Vincenzo Giannico, vicario parrocchiale.Ore 20.00 "Via Crucis itinerante" per le vie del quartiere animata dal gruppo Scout Trani2.MERCOLEDÌ 10 MAGGIOOre 18.30 Santo Rosario.Ore 19.00 S. Messa presieduta dal parroco don Gaetano LopsOre 20.00 Adorazione eucaristica vocazionale animata dalla comunità presbiteraledel Seminario Arcivescovile diocesano.GIOVEDÌ 11 MAGGIOOre 18.30 Santo Rosario.Ore 19.00 S. Messa presieduta da don Vincenzo Giannico, vicario parrocchialeOre 20.00 "VIA LUCIS" per il ritorno del SS. Crocifisso al Santuario di Colonna, con lapartecipazione del Clero, delle Arciconfraternite e Confraternite, degli Scout,dell'UNITALSI e dell'Associazione Madonna del Pozzo, percorrendo il seguenteitinerario: Chiesa di Santa Maria delle Grazie, via Giachetti, via della Tufare, via Giuliani(sottopasso), c.so Imbriani, via Sant'Agostino, c.so Vitt. Emanuele, via Marsala, via MarioPagano, piazza della Repubblica, via Moro, via Tasselgardo, lungomare CristoforoColombo, Santuario di Santa Maria di Colonna.