Festival delle politiche giovanili, stasera la tavolata interculturale in piazza Mazzini

locali.

Per questo primo evento la location scelta è stata piazza Mazzini, nel cuore del centro storico cittadino, che domenica diventerà il luogo dove si incontreranno e dialogheranno culture, religioni e tradizioni differenti.

Il 27 si comincerà alle ore 17 con le attività di animazione per bambine/i

e ragazze/i per un grande pomeriggio di giochi con culture e nazionalità differenti.

Alle ore 18 si partirà con le tavole rotonde su centro storico, multiculturalità e turismo. Seguendo il metodo del World Cafè, si darà vita

a discussioni vivaci e costruttive in tavoli di lavoro in cui tutti i cittadini che lo vorranno potranno esprimere le proprie idee e le proprie proposte su diversi temi quali turismo, centro storico e multiculturalità. In ciascun tavolo ci saranno dei facilitatori che avranno il compito di sollecitare il dibattito tra tutti i partecipanti.

Dalle ore 20.30 inizierà il momento clou della serata: la tavolata interculturale. Ognuno dei partecipanti dovrà portare pietanze a sua scelta e condividerle con gli altri commensali, oltre a piatti, bicchieri e tovaglioli. Piazza Mazzini si trasformerà così in una grande tavolata a cielo aperto, dove si mescoleranno sapori d'Oriente e d'Occidente, cucine italiane e straniere, musiche del Mediterraneo. La grande tavola dell'intercultura sarà una bella occasione per assaggiare piatti della cucina italiana, araba, ucraina, albanese e di altre nazionalità, per un'esperienza culinaria davvero imperdibile. L'organizzazione mette a disposizione tavoli, sedie e tovaglie. Si consiglia la prenotazione al seguente indirizzo email: prenotazionifestadeipopoli@gmail.com. La serata sarà allietata dalla musica a cura di Cantiere Comune Mediterraneo e danze popolari.

Lunedì 28 agosto, invece, spazio ai libri di giovani scrittori e a discussioni su temi cardine dell'attualità. Per l'occasione saranno 3 le location scelte: via Nigrò, auditorium san Luigi e piazza Mazzini.

In via Nigrò alle ore 18 si terrà la presentazione del libro di Emanuele Grittani "Il mazziere dei vinti", mentre alle 18.45 sarà presentata l'opera di Leonardo Delarge "Eroi e Fregature". Alle ore 18 nell'auditorium San Luigi sarà presentato il libro "Invisibili" di Ivan Baidak (alla presentazione sarà presente l'editore Alessio Rega) e alle 18.45 il blog di Carmen Torretta, blogger ed attivista di Libera. La serata sarà poi conclusa in piazza Mazzini con un dibattito sull'intelligenza artificiale(ore 19.30) e sull'inclusione (ore 20.15).

Tutti gli eventi del Festival delle politiche giovanili sono gratuiti e a cura di Associazione Delfino Blu e della vastissima rete associativa

cittadina.

