Fiab Trani organizza una serata di condivisione e pianificazione dell'agenda 2024

A un anno dall'inaugurazione di FIAB Trani, sezione locale della Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta con la per finalità di diffusione della bicicletta come mezzo di trasporto intelligente ed ecologico, l'associazione organizza una serata di condivisione di idee e co-pianificazione del calendario 2024.L'appuntamento è aperto a tutte e tutti gli appassionati e i curiosi e si terrà venerdì 15 dicembre 2023 alle 20.30 presso Re Artu' Birreria, Vico Navarra 5 a Trani. Sono tante le iniziative già previste dal coordinamento regionale FIAB Puglia e Basilicata di cui la sezione locale sarà protagonista e altre saranno organizzate nella nostra città grazie a questo percorso. La serata sarà occasione, per chi lo desidera, per sostenere l'associazione con il tesseramento 2024.Per adesioni alla serata si invita a contattare i seguenti recapiti entro e non oltre il giorno 12 dicembre 2023: Referente Nicola Caputo, 3470624153, mail fiab.trani@gmail.com.