Finanziamenti Pnrr, la rinuncia del Comune di Trani, Di Leo: «Hanno perso tempo e lavoro»

Sulla notizia della rinuncia del Comune di Trani "a finanziamenti per asili, mense scolastiche a servizio delle scuole nonché per la differenziazione dei rifiuti" interviene il consigliere comunale Giovanni Di Leo. "Si tratta dei progetti annunciati trionfalmente sulle testate giornalistiche in data 24 febbraio 2022 - dice l'esponente della Lega - dalla assessore alla pubblica istruzione con delega al Pnrr su edilizia scolastica, Francesca Zitoli.Nello stesso comunicato stampa-proclama, IO (il sindaco Bottaro, n.d.r.) dichiarava che tali interventi erano "assolutamente strategici". Con altro comunicato stampa-proclama del 15/2/2022 venivano decantati altri quattro progetti per interventi previsti dal PNRR per l'economia circolare, miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani. Aver perso finanziamenti è penoso, sopratutto in un periodo fortunato come questo nel quale sta passando il treno dei fondi straordinari ed eccezionali del Pnrr, di cui nessuna amministrazione comunale precedente aveva potuto usufruire. A questo punto IO si è precipitato a fornire una spiegazione per questo flop (in italiano fallimento): si è inventato una scusa da propinare ai cittadini-creduloni, sperando di evitare la penosa figura.A me sembra che la scusa di IO sia la classica pezza per tappare il buco. IO dice che ha candidato gli stessi progetti a bandi diversi, per cui il Ministero gli avrebbe chiesto di opzionare solo uno dei due. Se fosse vero, vuol dire che ha lavorato molto male nonché perso lavoro e tempo.Se fosse vero non ci sarebbero stati i comunicati stampa-proclama per interventi già finanziati dal PIN.QuA. Se fosse vero, avrebbe pubblicato le richieste del Ministero e le risposte con le quali IO e l'assessore Zitoli rinunciano ai finanziamenti, cosa che invito a fare perché i nostri concittadini hanno diritto di conoscenza e partecipazione".