Finanziamento bando PinQua, Bottaro: «Trani unica città in tutta Italia a raggiungere un risultato così importante»

«Il giorno seguente ci accorgiamo che non è un sogno! Certo, vedersi così in alto nella graduatoria dei progetti da 15 milioni di euro (addirittura terzi), constatare che siamo l'unica città in tutta Italia a raggiungere con ben due diversi progetti un risultato così importante (terzi e sesti), sapere di poter contare da subito (senza aspettare alcun ricovery) di una ingente dotazione finanziaria (30 milioni) può sembrare un sogno ed invece un sogno non lo è. Oggi è il giorno della realtà! La realtà di chi da oggi deve correre per far sì che le risorse siano spese bene e subito». Ancora una volta il sindaco Amedeo Bottaro ritorna a parlare del finanziamento del bando PinQua che consentirà di ottenere per Trani risorse per 30 milioni di euro.«Io ho iniziato a correre e con me lo farà tutto il gruppo di lavoro che nei prossimi giorni conto di costituire formalmente e di dedicare a questi due grandi progetti di riqualificazione.Eh si, perché si tratta di due grandi progetti che cambieranno il volto della nostra città. Nei prossimi giorni proverò a raccontarli analiticamente. Oggi vorrei partire dalla risposta concreta che finalmente daremo al Comitato di via Andria ma più in generale ai residenti dei due grandi quartieri della città: il sottopasso ferroviario ciclo pedonale di congiungimento tra via Andria, angolo via Giachetti e via Andria con intersezione via Gattola. Un sottopasso ciclopedonale, finanziato per un milione e mezzo di euro, che non solo entra a far parte del più grande progetto di ricucitura urbanistica attualmente in atto ( unitamente ai due sottopassi del quartiere Stadio), ma che tra l'altro consentirà ai residenti del quartiere Petronelli di accedere facilmente ai due grandi parchi in corso di realizzazione insistenti su via Giachetti (Campo scuola di via Andria e parco di via Delle Tufare). Eh si, continuiamo a tenere Botta».