Fine settimana a Trani, movida sicura con i controlli straordinari dei Carabinieri

Si sono svolti senza sosta, anche nel precedente fine settimana, i controlli dei Carabinieri di Trani nelle ore serali e notturne di sabato e domenica, incentrati particolarmente sui luoghi più affollati della "movida", quali le zone del lungomare e nei pressi dei locali notturni maggiormente frequentati dai gruppi di giovani, provenienti anche da diversi paesi limitrofi in questo periodo estivo.Data l'importantissima esigenza di assicurare uno svolgimento tranquillo ed ordinato delle serate nel centro abitato - che attira in questo periodo dell'anno una moltitudine di visitatori e di ragazzi proprio per il divertimento del fine settimana – e scongiurare episodi di disordine o di diffusione della criminalità, i Carabinieri della Compagnia di Trani, come assiduamente assicurato già nei precedenti week-end, nelle serate di sabato e di domenica appena conclusesi hanno messo in atto dei servizi straordinari di controllo del territorio, impiegando pattuglie della Stazione di Trani, unitamente alle Squadre di Intervento Operativo dell'XI Reggimento Carabinieri "Puglia", istituite proprio per il supporto all'Arma Territoriale per le esigenze in argomento, con un totale complessivo di 10 Militari e 5 mezzi dedicati. Sotto il coordinamento del Comandante della locale Stazione, i Militari nelle due serate, risultate particolarmente affollate, hanno vigilato sulla sicurezza nella zona di ritrovo del Lungomare e nelle vie dove sono situati i locali notturni più attivi del momento, procedendo all'identificazione dei soggetti presenti, al controllo della circolazione stradale, nonché degli esercizi pubblici, al fine di impedire problematiche alla sicurezza e all'ordine pubblico.Nello specifico i Carabinieri, anche con la collaborazione delle ordinarie pattuglie impiegate nel controllo del territorio della Sezione Radiomobile - le quali hanno pattugliato le zone "di contorno" a quelle proprie della movida, col compito di controllare la circolazione stradale ed impedire i reati principalmente di tipo predatorio - hanno proceduto all'identificazione di 97 persone (con specifici controlli rivolti a soggetti con precedenti di polizia) e al controllo di 4 esercizi pubblici e di 58 autovetture, elevando anche 3 sanzioni amministrative al Codice della Strada per guida in stato di ebbrezza e omessa revisione dei veicoli.