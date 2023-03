Fitto casa 2021, disponibile la graduatoria provvisoria. Ricorsi entro il 17 marzo

Con determinazione dirigenziale è stata approvata la graduatoria provvisoria per l'ammissione ai benefici fitto casa (competenze anno 2021).Risultano ammesse 1682 istanze (1004 di Fascia A e 678 di Fascia B). Le istanze escluse sono 228.I potenziali esclusi avranno tempo fino alle ore 12 di venerdì 17 marzo per presentare ricorso con integrazione documentale richiesta, con consegna presso l'ufficio Welfare, al secondo piano della residenza municipale.Gli elenchi sono consultabili, oltre che all'albo on line, anche qui in allegato.La misura ammonta complessivamente a 3.522.108,06 euro.