Fitto casa 2019, pubblicato l'avviso. Scadenza il 4 gennaio

E' stato pubblicato nella sezione Bandi di Concorso del sito Istituzionale della Città di Trani l'avviso pubblico per il contributo Fitto Casa, annualità 2019. La scadenza è fissata al 4 gennaio 2021.Il totale da ripartire per gli aventi diritti ammonta a 1.370.838,46 euro così suddivisi: 725.705,32 euro di riparto di fondi regionali; 145.141,06 euro di cofinanziamento comunale (il 20% del riparto regionale); 98.564,18 euro di morosità incolpevole; 401.427,90 euro parte di finanziamento FINCOVID. Al totale sarà aggiunta una ulteriore premialità regionale.A causa dell'emergenza covid, nella domanda dovrà essere inserito obbligatoriamente l'IBAN bancario e/o postale (Postepay Evolution) del diretto beneficiario. Si evidenzia che eventuali errori e/o incongruenze circa la comunicazione inerente l'IBAN solleverà da qualsiasi responsabilità l'Amministrazione e gli uffici preposti all'istruttoria del procedimento, in particolare per ciò che concerne i tempi di riscossione del contributo.Precisazione per i beneficiari del Reddito di Cittadinanza: la Regione Puglia ha disposto che "saranno ammessi al contributo solo i canoni di locazione corrispondenti ai mesi durante i quali il reddito di cittadinanza non sia stato percepito dai richiedenti". Le disposizioni relative al reddito di cittadinanza sono applicabili alla cosiddetta pensione di cittadinanza. questo link avviso e modulistica.