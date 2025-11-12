Fitto casa
Fitto casa
Attualità

Fitto casa 2025, il Mcl Trani incalza il Comune: «Basta ritardi, si pubblichi il bando» 

Il presidente De Simone chiede trasparenza e interventi urgenti per le famiglie in difficoltà abitativa

Trani - mercoledì 12 novembre 2025 10.04
Il Movimento Cristiano Lavoratori (MCL) di Trani, per voce del presidente cittadino Giuseppe De Simone, ha presentato una formale richiesta scritta al sindaco Amedeo Bottaro e all'Amministrazione comunale in merito al contributo affitto 2025. La nota, datata 28 ottobre, solleva con forza il problema del mancato avvio del bando per l'erogazione del sostegno economico destinato ai nuclei familiari in difficoltà abitativa e chiede l'attivazione di un fondo comunale.

Nel documento si denuncia come l'assenza di una procedura pubblica e trasparente non solo rappresenti un disagio sociale, ma anche una possibile violazione degli obblighi normativi in materia di interventi socio-assistenziali. Il presidente De Simone chiede al Comune di chiarire se siano in corso forme di contributo per il sostegno all'affitto, con quali modalità, e secondo quali criteri di selezione e accesso.

Tra i punti principali della richiesta:
- la pubblicazione urgente di un avviso pubblico o bando comunale trasparente per il 2025;
- l'indicazione dei fondi disponibili;
- misure straordinarie per le famiglie più fragili;
- una relazione sulle cause del ritardo.

«Considerata - scrive De Simone - la rilevanza particolare di urgenza sociale della questione e il crescente numero di cittadini in difficoltà abitativa (urgenza di interventi a tutela delle famiglie in difficoltà), si confida in un sollecito riscontro scritto, tempestivo e circostanziato, previa verifica con il Dirigente dei Servizi Sociali e gli uffici competenti. L'obiettivo non è solo quello di ottenere chiarezza amministrativa, ma di garantire parità di trattamento e trasparenza, elementi indispensabili per tutelare la fiducia della cittadinanza nelle istituzioni locali e assicurare l'effettiva applicazione dei diritti sociali fondamentali».
  • fitto casa
Altri contenuti a tema
Fitto casa 2021, disponibile la graduatoria provvisoria. Ricorsi entro il 17 marzo Enti locali Fitto casa 2021, disponibile la graduatoria provvisoria. Ricorsi entro il 17 marzo Sono 1682 i beneficiari ( 1004 di Fascia A e 678 di Fascia B). Escluse 228 istanze. Integrazioni documentali da consegnarsi presso l'ufficio Welfare
Fitto casa 2021, il 24 febbraio la scadenza dei termini Enti locali Fitto casa 2021, il 24 febbraio la scadenza dei termini E dalla Regione arriva una ulteriore premialità di oltre mezzo milione di euro. Il totale supera i 3 milioni e mezzo di euro
Fitto casa 2021, prorogata la scadenza dei termini di una settimana Enti locali Fitto casa 2021, prorogata la scadenza dei termini di una settimana Stop alla presentazione telematica delle domande venerdì 24 febbraio 2023 (ore 12)
Fitto casa 2021 mai così ricco per Trani Enti locali Fitto casa 2021 mai così ricco per Trani Per la domanda sarà necessario dotarsi di Spid
Contributo fitto casa,pubblicato il bando. Scadenza il 10 febbraio Enti locali Contributo fitto casa,pubblicato il bando. Scadenza il 10 febbraio Ecco i requisiti richiesti
Fitto casa, definite le graduatorie: i beneficiari sono 1557 Enti locali Fitto casa, definite le graduatorie: i beneficiari sono 1557 121 gli esclusi su 1678 domande pervenute
Fitto casa 2019, pubblicato l'avviso. Scadenza il 4 gennaio Enti locali Fitto casa 2019, pubblicato l'avviso. Scadenza il 4 gennaio Tutte le info
Da oggi consegna dei primi buoni spesa e pagamenti per il Fitto Casa Enti locali Da oggi consegna dei primi buoni spesa e pagamenti per il Fitto Casa Gli ultimi aggiornamenti dal Comune
Lavori alla Pertini, seggi trasferiti alla Beltrani
12 novembre 2025 Lavori alla Pertini, seggi trasferiti alla Beltrani
Disagi sulla SS16bis, traffico in tilt in direzione nord: uscita obbligatoria a Trani Centro
12 novembre 2025 Disagi sulla SS16bis, traffico in tilt in direzione nord: uscita obbligatoria a Trani Centro
Si fa il punto sui cantieri di Trani con "La città che cambia "
12 novembre 2025 Si fa il punto sui cantieri di Trani con "La città che cambia"
L'incontro "Truffe? Mica Scemi! " a Trani: dalla finanza al cabaret contro le truffe
12 novembre 2025 L'incontro "Truffe? Mica Scemi!" a Trani: dalla finanza al cabaret contro le truffe
Addio a Guido Di Leone: la chitarra delicata e autorevole del Jazz Pugliese si spegne a 61 anni
11 novembre 2025 Addio a Guido Di Leone: la chitarra delicata e autorevole del Jazz Pugliese si spegne a 61 anni
Nuove strisce blu a Trani: divieto di fermata temporanei per segnaletica
11 novembre 2025 Nuove strisce blu a Trani: divieto di fermata temporanei per segnaletica
Mente e corpo: in biblioteca "G.Bovio " a Trani un incontro sul benessere psicofisico
11 novembre 2025 Mente e corpo: in biblioteca "G.Bovio" a Trani un incontro sul benessere psicofisico
Calendario Carabinieri 2026: a Trani celebrato l'evento Istituzionale
11 novembre 2025 Calendario Carabinieri 2026: a Trani celebrato l'evento Istituzionale
11
Azione Trani denuncia sperpero e inefficienza: "I Fari dello Stadio ‘Lapi’ inutili. La politica non controlla l'efficacia della spesa pubblica "
11 novembre 2025 Azione Trani denuncia sperpero e inefficienza: "I Fari dello Stadio ‘Lapi’ inutili. La politica non controlla l'efficacia della spesa pubblica"
Laurea online: da dove iniziare?
11 novembre 2025 Laurea online: da dove iniziare?
© 2001-2025 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.