Fitto casa 2021 mai così ricco per Trani

Un contributo complessivo per il Fitto Casa mai così ricco per la Città di Trani. La Regione Puglia ha concesso un importo di 2.445.448,90 euro. La giunta comunale, nel corso dell'ultima seduta, ha stabilito di aggiungere un cofinanziamento comunale del 20% per un importo, dunque, di 489.089,78 euro. Il totale è di circa 3 milioni di euro a cui si aggiungerà una ulteriore premialità regionale.Nelle prossime settimane sarà pubblicato il bando per la concessione del contributo. L'ufficio Servizi Sociali rende noto che la domanda per ottenere il bonus affitto sarà presentata esclusivamente online, attraverso la piattaforma Resettami (già utilizzata in passato per altre procedure) utilizzando SPID, il Sistema Pubblico dell'Identità Digitale.L'istanza potrà essere trasmessa direttamente dal richiedente o tramite un intermediario autorizzato. A tal proposito l'Ufficio servizi sociali ha organizzato un incontro con CAAF e Patronati territoriali per giovedì 29 dicembre alle ore 12 presso la sala Tamborrino del Comune di Trani.Si ricorda che l'erogazione del contributo verrà effettuata tramite accredito sul conto corrente in base all'IBAN indicato nella domanda.Presso l'Ufficio Elettorale (secondo piano palazzo di Città) e presso l'Ufficio CIE (piano terra palazzo di Città), sono a disposizione dei cittadini delle postazioni dedicate per fornire gratuitamente lo Spid ai cittadini. Queste le modalità di apertura dello Spid Point comunale: presso l'Ufficio elettorale nelle giornate di martedi (dalle 8:30 alle 12) e di giovedì (dalle 15:30 alle 17:30) e presso l'Ufficio CIE il venerdì (dalle 8:30 alle 12).l cittadino che vuole richiede un'identità Spid deve recarsi personalmente allo sportello (non è ammesso il rilascio per delega), essere maggiorenne, presentare un documento in corso di validità rilasciato da un'autorità dello Stato: carta d'identità, patente di guida o passaporto italiano, presentare la tessera sanitaria in corso di validità, essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica accessibile in tempo reale al momento della registrazione presso lo sportello, portare con sé un numero di cellulare attivo, dove ricevere i codici SMS in tempo reale, per consentire all'operatore di eseguire le verifiche.