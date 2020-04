Fitto casa, quest'anno contributo direttamente sul conto corrente bancario

Novità per i beneficiari del fitto casa. Il contributo verrà accreditata direttamente sul conto corrente bancario onde evitare inutili assembramenti presso la filiale di Trani della Banca popolare di Bari. Saranno 1300 gli utenti che riceveranno il bonifico sul conto corrente, i restanti 200 (coloro cioè che non possiedono un conto corrente in banca) potranno ritirarlo, in ordine alfabetico, presso lo sportello. Gli aventi diritto sono in totale 1479.Il tutto è stato possibile dopo un meticoloso lavoro da parte degli uffici ragioneria del Comune proprio per evitare, come succedeva in passato, folla di gente già dalle prime ore del mattino davanti la sede in corso Vittorio Emanuele.