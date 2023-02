Fitto casa 2021, il 24 febbraio la scadenza dei termini

Restano pochi giorni per la presentazione telematica delle le domande di partecipazione al bando per l'assegnazione di contributi per il sostegno all'accesso alle abitazioni (competenza anno 2021).Fino alle ore 12 di venerdì 24 febbraio 2023 sarà possibile accedere alla piattaforma dedicata "Resettami" per compilare la domanda. Al momento le domande pervenute in piattaforma sono 1732.A poche ore dalla scadenza dei termini arriva notizia del riconoscimento da parte della Regione Puglia di una ulteriore, importante, premialità al Comune di Trani, un contributo pari a 587.569,38 euro che si aggiunge ai 2.445.448,90 euro di contributo regionale preliminare ad alla significativa quota di cofinanziamento comunale (il 20%, pari a 489.089,78 euro) che ha determinato una premailità così elevata. Il totale della misura a beneficio dei cittadini di Trani che saranno ammessi a contributo ammonta dunque a 3.5.22.108,06 euro.