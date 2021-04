Fitto casa, definite le graduatorie: i beneficiari sono 1557

Il Dirigente dell'Area dei Servizi Sociali ha approvato la graduatoria definitiva, con gli importi rimodulati, dei beneficiari della misura.Le domande pervenute in totale all'Ente sono state 1678, gli ammessi al beneficio sono stati 1557 (1082 in fascia A, 475 in fascia B). Gli esclusi dal beneficio sono stati 121.Si precisa che la liquidazione avverrà dopo aver ricevuto l'effettivo accredito delle somme da parte della Regione.Il Comune ha già provveduto al caricamento degli atti sulla piattaforma regionale al fine dell'ottenimento delle risorse attribuite. A tal proposito si evidenzia che la Regione ha posto come termine ultimo per l'invio della documentazione da parte dei Comuni quello del 27 maggio 2021 e che quindi, l'erogazione delle somme presumibilmente non avverrà prima del mese di giugno.Complessivamente sarà erogata una somma di 2.203.662,80 euro (145.141,06 euro è l'importo di cofinanziamento comunale).Le graduatorie definitive saranno trasmesse ai Caf per consentire ai cittadini la dovuta informazione. Gli uffici comunali resteranno comunque a disposizione per qualsiasi chiarimento.