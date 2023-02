Fitto casa 2021, prorogata la scadenza dei termini di una settimana

E' stata posticipata di una settimana la scadenza dei termini per presentare telematicamente le domande di partecipazione al bando per l'assegnazione di contributi per il sostegno all'accesso alle abitazioni (competenza anno 2021).Fino alle ore 12 di venerdì 24 febbraio 2023 sarà dunque possibile accedere alla piattaforma dedicata "Resettami" per compilare la domanda.La proroga è stata disposta con atto dirigenziale 121/2023 attraverso cui si è provveduto a chiarire che i CAF possono scegliere a propria insindacabile discrezione di supportare o meno l'utenza in quanto non vi sono CAF convenzionati per il bando in questione.