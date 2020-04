Da oggi consegna dei primi buoni spesa e pagamenti per il Fitto Casa

Buoni Spesa. A partire da oggi pomeriggio iniziamo la consegna dei buoni alle prime 280 famiglie beneficiarie. Tutti sarete chiamati, sia in caso di accoglimento della domanda che in caso contrario. Le linee dell'emergenza sono sempre attive dal lunedì al sabato dalle 9 alle 18 per richieste di aiuto di generi di prima necessità. Abbiamo aggiornato l'elenco dei negozi che hanno aderito al sistema di buoni spesa per l'acquisto di beni alimentari di prima necessità per l'emergenza covid 19. Siamo arrivati a quota 41. Vi ricordo che è obbligatorio spenderli negli esercizi più vicini alla vostra residenza e sempre nel rispetto delle prescrizioni che ben conoscete.Fitto Casa. Abbiamo effettuato oggi il mandato di pagamento per Iban per 1136 soggetti beneficiari (con valuta venerdì 10 aprile). Il mandato di pagamento era unico, abbiamo dovuto recuperare fino a notte inoltrata Iban mancanti di cittadini che lo avevano omesso per poter procedere. Siamo in attesa di indicazione dalla banca per coloro che hanno indicato la modalità di riscossione per cassa.