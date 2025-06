Fondazione S.E.C.A: "Luce Sulla Storia” della Chiesa di San Giovanni

Il progetto "Luce Sulla Storia", promosso da Fondazione S.E.C.A. e ARET - Agenzia Regionale del Turismo PugliaPromozione POC Puglia 2014/2020 – Asse VI – Azione 6.8 - "Prodotti Turistici", si conclude il 20 e 21 giugno con "Eleganza Monastica nel centro storico di Trani: La Chiesa di San Giovanni".L'architettura pugliese non smette mai di affascinare e sorprendere; ogni angolo della Regione rivela straordinarie strutture architettoniche che meriterebbero di essere apprezzate e valorizzate. Tra queste, a Trani, è annoverata la Chiesa di San Giovanni con l'antico monastero annesso; uno degli scrigni di tesori dell'arte che, molto spesso, di fronte alla maestosità della Cattedrale a ridosso del mare, principale attrattore, passa inosservato. La chiesa fu ampliata nel XVI sec. e interamente ristrutturata tra il 1780-1791: il tour guidato condurrà i partecipanti alla scoperta di come la storia di questa chiesa a navata unica si intreccia a quella dell'ospedale voluto ad opera della Nobile Antonella Palagano vedova Lionelli e con l'antico Monastero delle Suore Clarisse di San Giovanni.L'inizio dell'evento è previsto per le ore 20:00 con ritrovo in Piazza Duomo 8/9, 15 minuti prima dell'orario indicato presso il Polo Museale di Trani. Durata di circa 2 ore. Al termine del percorso, alle ore 22:00 circa, i visitatori verranno accompagnati presso il ristorante "Pelle d'oca" – Via Statuti Marittimi 30, Trani (BT) - per una degustazione di prodotti tipici locali a km 0.