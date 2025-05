Fondazione S.E.C.A : visite guidate allo scavo Archeologico della Chiesa di Santa Chiara

La Fondazione S.E.C.A. nell'ambito del progetto "Luce sulla Storia" promosso da ARET - Agenzia Regionale del Turismo PugliaPromozione POC Puglia 2014/2020 – Asse VI – Azione 6.8 - "Prodotti Turistici", presenta: "Dalla Terra ai Nostri Occhi: lo scavo Archeologico della Chiesa di Santa Chiara" il 30 e 31 maggio. A Trani, da Piazza Duomo, ripercorrendo alcune strade del centro storico si giungerà all'antica strada "Pedaggio di Santa Chiara", dove si ergono la chiesa e il monastero omonimi. Reduce dagli ultimi restauri dal 2004 al 2009, gli scavi effettuati, hanno portato alla luce corpi di fabbrica di epoche comprese tra il trecento e gli inizi del novecento.Il tour inizia dall'origine della chiesa, nel XVI° secolo quando fu dedicata ai Santi Agnese e Paolo, poi denominata di Santa Chiara, dall'attiguo monastero delle monache clarisse che ospitava. Questo luogo sacro ha subìto vari rimaneggiamenti, conservando però le caratteristiche originarie. Durante l'escursione, i visitatori parteciperanno ad una visita a porte chiuse, accompagnati dalla sola voce narrante della guida. Si tratta di un originale percorso narrativo e sensoriale condotto al buio in cui, tra bellezze architettoniche della chiesa e resti archeologici, sapientemente illuminati, i partecipanti vivranno un'esperienza unica ed esclusiva. L'inizio del tour è previsto per le ore 20:00, con ritrovo in Piazza Duomo 8/9 15 minuti prima dell'orario indicato, presso il Polo Museale di Trani. Durata di circa 2 ore.La visita guidata è gratuita con obbligo di prenotazione. Per scoprire gli altri appuntamenti del progetto "Luce Sulla Storia", per info e prenotazioni: tel. 0883.58.24.70 o email. info@fondazioneseca.it