Fondazione Seca presenta "Le Cave e le pietre", il 7 e 8 giugno a Trani

La Fondazione S.E.C.A., nell'ambito del progetto "Luce sulla Storia" promosso da ARET - Agenzia Regionale del Turismo PugliaPromozione POC Puglia 2014/2020 – Asse VI – Azione 6.8 - "Prodotti Turistici", presenta il 7 e 8 giugno il programma "Le Cave e Le Pietre: Storia dell'estrazione in terra di Trani".Le cave di pietra sono enormi ferite rosate che si aprono sulla terra piana tranese, tra oliveti e vigneti si trovano cave scoscese e selvagge, dove storicamente piccoli uomini dal mattino presto alla tarda notte movimentano giganteschi blocchi di pietra. Da oltre 2000 anni la natura ed il lavoro dell'uomo si sono abbracciate e respinte quotidianamente per fornire la materia prima per le opere architettoniche ed artistiche che ancora oggi abbelliscono chiese, piazze, monumenti e costruzioni private del mondo intero.Il visitatore si ritroverà dentro un mondo fatto di pietra, sudore e fatica, luoghi millenari in continuo divenire in cui i verdi paesaggi vengono interrotti da anfiteatri di marmo che svelano il cuore della Puglia. Un viaggio imperdibile nella storia del pregiato marmo tranese dall'antichità fino ai tempi moderni.L'inizio dell'evento è previsto per le ore 10:00, con ritrovo in Piazza Duomo 8/9, 15 minuti prima dell'orario indicato, presso il Polo Museale di Trani. Durata complessiva di circa 3 ore. Dal luogo d'incontro si partirà con un transfer verso la Cava Albas, in Strada vicinale delle Tufare, 115 a Trani.La visita guidata è gratuita con obbligo di prenotazione. Per info e prenotazioni tel. 0883.58.24.70 o email. info@fondazioneseca.it.