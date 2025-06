Fondazione SECA, visite guidate gratuite alla "Cattedrale di Trani"

La Fondazione S.E.C.A., nell'ambito del progetto "Luce sulla Storia" promosso da ARET - Agenzia Regionale del Turismo PugliaPromozione POC Puglia 2014/2020 – Asse VI – Azione 6.8 - "Prodotti Turistici", presenta il 4 e 5 giugno le suggestive visite guidate alla Cattedrale di Trani dal titolo "Cattedrale in Luce".Partendo dalla splendida Piazza Duomo a Trani, i visitatori parteciperanno ad una visita esclusiva nella Cattedrale di Trani, accompagnati dalla sola voce narrante della guida. Si tratta di un originale percorso narrativo e sensoriale in cui i veri protagonisti saranno la sapiente illuminazione dei monumenti, con luci mirate ai particolari artistici e scultorei, alle tante splendide decorazioni architettoniche, e il tutto sarà svelato dal racconto della guida che "farà luce" sulla storia e sulle vicende della maestosa Cattedrale. Il percorso comprenderà anche l'ipogeo di San Leucio e la Cripta di Santa Maria. Infine, si arriverà nella chiesa madre di San Nicola il Pellegrino risalente all'epoca della dominazione normanna.L'inizio dell'evento è previsto per le ore 17:00, ritrovo presso il Polo Museale di Trani in Piazza Duomo 8/9 15 minuti prima dell'orario indicato. La durata sarà di circa 2 ore.Al termine del percorso, alle ore 19:00, i visitatori verranno accompagnati presso il bar partner del progetto "Caffetteria del Museo" in Vico Navarra, Trani (BT) per una degustazione di prodotti tipici locali a km 0. La visita guidata è gratuita con obbligo di prenotazione.Per scoprire gli altri appuntamenti del progetto "Luce Sulla Storia", per info e prenotazioni: tel. 0883.58.24.70 o email. info@fondazioneseca.it