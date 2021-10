Fondi di sostegno all'editoria libraria, al Comune di Trani assegnati oltre 9mila euro

Con il Decreto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo n. 191 del 24 maggio 2021, anche per questo anno, si è stabilito che una quota del Fondo emergenze destinato alle imprese e istituzioni culturali (di cui all'articolo 183 comma 2 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34), pari a 30 milioni euro, sia destinata al sostegno del libro e della filiera dell'editoria libraria tramite l'acquisto di libri, da assegnare alle Biblioteche pubbliche.Come stabilisce il Decreto, ciascuna biblioteca deve utilizzare almeno il 70% delle risorse ottenute per l'acquisto di libri presso almeno tre diverse librerie con codice ATECO principale 47.61 presenti sul territorio della provincia o città metropolitana in cui è ubicata.Tali risorse, la cui erogazione è avvenuta lo scorso 1° settembre, dovranno essere spese dall'Amministrazione comunale non oltre il 26 novembre. Al Comune di Trani, che cogliendo questa opportunità, ha presentato istanza al MiBACT per l'accesso a queste risorse a favore della propria Biblioteca Comunale "G. Bovio", sono stati assegnati € 9.204,87.È stato dunque pubblicato oggi nella sezione Avvisi un Avviso pubblico finalizzato a riaprire ed integrare l'elenco di operatori economici, approvato nel 2020 per la medesima misura ministeriale, da invitare per la fornitura di libri alla Biblioteca Comunale a valere sul contributo concesso dal MiBACT.La domanda, redatta secondo il modello allegato all'Avviso, e sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente, dovrà essere inviata a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo biblioteca.comunale@cert.comune.trani.bt.it entro e non oltre il 29 ottobre 2021.Per informazioni e chiarimenti, è possibile rivolgersi alla Biblioteca comunale "G. Bovio" in orario mattutino, dalle 9.00 alle 12.00 anche mediante contatto telefonico (tel. 0883.482149) o e-mail: biblioteca.comunale@comune.trani.bt.it.