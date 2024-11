Formazione e lavoro, a Trani arriva (Pro)Pulsioni

Dopo Napoli e Lamezia Terme, (PRO)Pulsioni Digitali arriva anche nella provincia della BAT, a Trani. Il progetto sarà presentato ufficialmente al pubblico con un evento di lancio che si terrà il 12 novembre 2024, dalle ore 17 alle ore 19, presso la location della Biblioteca Comunale G.Bovio.L'evento, che vedrà la partecipazione di autorità locali, enti del terzo settore e aziende, celebrando i 12 mesi di collaborazione tra Biblioteche Senza Frontiere Italia e Regione Puglia - Sistema dei Poli Biblio-Museali nell'ambito del progetto (PRO)Pulsioni Digitali: Formazione, Comunità, Lavoro. L'iniziativa è promossa da Biblioteche Senza Frontiere Italia in partenariato con Rete delle Reti.(PRO)Pulsioni Digitali mira a formare gratuitamente ed orientare 600 cittadini del Sud Italia, di età compresa tra i 34 e i 50 anni, attraverso corsi digitali e trasversali, valorizzazione dei profili dei beneficiari e connessione con le imprese locali. Le regioni coinvolte sono Calabria, Campania e Puglia, con l'istituzione di tre acceleratori professionali inclusivi, per rispondere ai bisogni delle aree più vulnerabili del Sud Italia, contribuendo a ridurre il divario digitale e a potenziare le competenze professionali dei beneficiari.Ideas Box (PRO)Pulsioni Digitali: Mediateca mobile per la Formazione e l'inserimento professionale. Durante l'evento verrà presentata l'Ideas Box, tecnologia sociale che facilita l'accesso non solo alle risorse culturali ma anche alla formazione gratuita, al networking e all'integrazione professionale. L'Ideas Box sarà collocata a Trani, negli spazi di Hub Portanova, dove disoccupati e inoccupati avranno a disposizione computer, cuffie e postazioni personali per seguire i corsi di riqualificazione professionale basati sullo sviluppo di competenze digitali di base e avanzate.Programma dell'evento:Ore 17- 17.15: Accoglienza e registrazione dei partecipantiOre 17.15-17.30: Apertura e saluti istituzionaliOre 17.30-18: Presentazione del progetto (PRO)Pulsioni Digitali con momento Q&AOre 18-18.30: Dibattito/Tavola rotonda con testimonianze da parte di attori locali chiavi sul tema dell'inclusione digitale e professionaleOre 18.30 - 19: trasferimento con passeggiata a Hub Portanova per dimostrazione IdeasBox e rinfresco finaleSi invita alla partecipazione la cittadinanza, i rappresentanti delle istituzioni e le imprese locali a partecipare a questo importante evento per conoscere da vicino le opportunità offerte dal progetto (PRO) Pulsioni Digitali e contribuire al rilancio socioeconomico del Sud Italia. La partecipazione è gratuita, basta registrarsi gratuitamente su Eventbrite al seguente link.Il progetto (PRO) Pulsioni Digitali è stato selezionato e sostenuto dal Fondo per la Repubblica Digitale - Impresa sociale. Il Fondo per la Repubblica Digitale è nato da una partnership tra pubblico e privato sociale (Governo e Associazione di Fondazioni e di Casse di risparmio – Acri) e, in via sperimentale per gli anni 2022-2026, stanzia un totale di circa 350 milioni di euro. È alimentato da versamenti effettuati dalle Fondazioni di origine bancaria. L'obiettivo è accrescere le competenze digitali e sviluppare la transizione digitale del Paese. Per attuare i programmi del Fondo - che si muove nell'ambito degli obiettivi di digitalizzazione previsti dal PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) e dal PNC (Piano Nazionale Complementare) - a maggio 2022 è nato il Fondo per la Repubblica Digitale - Impresa sociale, organizzazione senza scopo di lucro interamente partecipata da Acri. Per maggiori informazioni. www.fondorepubblicadigitale.it.