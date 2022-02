Forte odore di gas in via Turrisana, strada chiusa al traffico

E' stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco questa mattina, poco dopo le 9, in via Turrisana a seguito di una segnalazione partita dai residenti della zona che lamentavano un forte odore di gas. Immediato l'intervento dei soccorsi: sul posto sono giunti due mezzi dei Vigili del Fuoco e la strada è stata chiusa al traffico per le verifiche tuttora in corsa.Seguono aggiornamenti.