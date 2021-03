Forte terremoto in Grecia con epicentro a nord di Atene

Una forte scossa di terremoto è stata registrata intorno alle ore 11:15 di mercoledì 3 marzo in Grecia, con epicentro vicino a Tirnavos, a nord di Atene e di Larissa.La profondità focale, secondo diverse fonti, è stata di dieci chilometri, con una magnitudo di 6.3 della scala Richter. Il fenomeno è stato seguito da tre scosse di assestamento di 4.6 (alle 12:19), 4.2 (intorno alle 12:26) e 4.9 (alle 12:34).Per ora non si hanno notizie di vittime. Vista l'intensità, la scossa è stata avvertita anche in Puglia, anche se a quanto pare sia giunta in maniera davvero lieve (percepita solo da pochi) a Trani.