Francesco Cutinelli, il delitto e l'amore nella visione dantesca: oggi nella biblioteca comunale

L'Assessorato alle Culture della Città di Trani, in collaborazione con la Società Dante Alighieri - Comitato di Trani e con l'Associazione culturale Traninostra, promuove un evento all'interno del Ciclo di Conversazioni sulla cultura e sulla lingua italiana tenuto dalla prof.ssa Angela di Nanni dal titolo FRANCESCO CUTINELLI, "IL DELITTO E L'AMORE NELLA VISIONE DANTESCA". (TIP. VECCHI, 1922). ALLA 'RISCOPERTA' DEL PRIMO PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ DANTE ALIGHIERI DI TRANI che si svolgerà oggi alle 17.30 in biblioteca comunale.Nel 1922 Francesco Cutinelli, il primo Presidente del Comitato Dante Alighieri di Trani, pubblica per i tipi dell'editore Vecchi, Il Delitto e l'Amore nella visione dantesca. A cento anni di distanza si è pensato di rileggere le sempre attuali pagine di questo libro, nato dalla penna di un insigne concittadino, poeta ed eminente penalista che grazie alla sua profonda conoscenza delle materie giuridiche, riesce a cogliere la novità del pensiero di Dante sul diritto e la pena.