Franco Giusto candidato al consiglio comunale di Trani

Candidato al consiglio comunale di Trani nella lista "Popolari con Galiano sindaco", Franco Giusto racconta i motivi e gli obiettivi della sua candidatura in una lettera aperta, che di seguito pubblichiamo.«Care/i amiche/iHo deciso di scendere in campo non per fare promesse irrealizzabili, ma per, perché i problemi li conoscete meglio di chiunque altro, ma per parlare di. Di quello che vivete voi, che viviamo tutti. guardiamoci intorno. Questa è la nostra città.Viviamo in città dove, piene di buche che rovinano le auto, mettono in pericolo motociclisti, ciclisti, anziani. Strade che da anni aspettano interventi seri, non rattoppi fatti solo prima delle elezioni.Viviamo in città, dove i rifiuti restano per terra, dove parchi e marciapiedi sono abbandonati, dove il degrado diventa normalità. E il degrado, lo sappiamo bene, non è solo una questione estetica: è una mancanza di rispetto verso chi lavora, paga le tasse e chiede solo di vivere in un luogo dignitoso.E poi c'è un problema che tanti di voi mi segnalano ogni giorno:. Regole che esistono ma non vengono fatte rispettare. Abusivismo, illegalità, piccoli reati che sembrano "normali" solo perché nessuno interviene. Le forze dell'ordine devono essere messe nelle condizioni di lavorare meglio, con più presenza sul territorio e più attenzioneNoi diciamo una cosa semplice:. uno Stato, un Comune, è credibile solo se fa rispettare le regole che loro stessi ha scritto.La buona politica non è fatta di slogan, ma di, di ordine, di cura quotidiana. È fatta di ascolto, di presenza, di risposte concrete. È fatta di scelte chiare: prima i servizi essenziali, prima la sicurezza, prima il decoro.Io non vi chiedo fiducia sulla parola. Vi chiedo di giudicarci sui fatti, sul lavoro che vogliamo fare, sulla serietà con cui affronteremo questi problemi, uno per uno.Perché una città più pulita, più sicura, con strade sistemate,. È un diritto.Grazie.dobbiamo dirlo chiaramente:Costruire, unanon significa solo fare strutture.SignificaPerché quando un ragazzo ha un campo dove andare,un allenamento da fare,una squadra, delle regole, un impegno…Lo sport allontana i giovani dai pericoli della strada:dalla, da quella, dalla, dall', dall'abbandono e dalla solitudine.Ogni campo sportivo èOgni palestra aperta èOgni impianto pubblico funzionante è, non una spesa.E invece troppo spesso vediamo strutture chiuse, abbandonate, promesse mai mantenute.Noi vogliamo fare l'opposto:Perché una comunità che investe nello sport è una comunità cheAccanto allo sport c'è un altro pilastro fondamentale:Costruire un, una, crearenon significa fare qualcosa per pochi.Significa, a chi vuole esprimersi, studiare, crescere.Un ragazzo che studia musica, che fa teatro, che frequenta un centro culturaleè un ragazzo che, che scopre la disciplina, che sviluppa sensibilità e spirito critico.La cultura, come lo sport,Li allontana dall'ozio, dalla noia, dai cattivi esempi.Li protegge dalla devianza, dalla violenza, dall'emarginazione.Un teatro aperto è un luogo di incontro.Una scuola di canto è un luogo di sogni.Un polo culturale è un presidio di civiltà.Troppo spesso la cultura viene vista come una spesa inutile.Noi diciamo il contrario:Perché una città che offre cultura ai giovani è una città cheE noi vogliamo costruire una città che non lasci indietro nessuno.Nemmeno i sogni dei nostri figli.E quando proteggi i giovani, stai proteggendo tutta la città.Grazie per l'attenzioneConfido nel vostro appoggio».