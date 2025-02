Fuori programma alle Vecchie Segherie Mastrototaro: arrivano Elly Schlein e Gigia Bucci

La persona al centro

Una storia politica e personale

Un approfondimento da non perdere

Unsi aggiunge al calendario di febbraio alleed, due protagoniste della scena politica e sindacale italiana, saranno ospiti della libreriaalleL'evento, che si preannuncia come un'occasione di confronto sui temi del lavoro, della politica e del cambiamento sociale, vedrà la presentazione di due libri che raccontano storie di impegno e trasformazione. La moderazione della serata, a cui parteciperà anche la giornalista politica de L'Espresso, è affidata al giornalistaGigia Bucci porterà il suo libro: un'intervista che attraversa il mondo del lavoro, il sindacato e le lotte per i diritti, intrecciando il racconto di una giovane donna del Sud che, nonostante le difficoltà, riesce a emanciparsi dalla precarietà fino a diventare Segretaria della CGIL. Il testo offre una lettura attenta della quarta rivoluzione industriale, delle sue ripercussioni economiche e sociali, e ribadisce l'importanza di mantenere la centralità della persona in un mondo in continua evoluzione.Elly Schlein, segretaria del, presenterà invece, il libro in cui racconta per la prima volta la sua storia politica e personale. Dall'infanzia agli esordi in politica, fino alla sorprendente vittoria nelle primarie del PD, il volume è un viaggio attraverso fabbriche, ospedali, carceri e piazze italiane, ripercorrendo le sfide e le battaglie per i diritti sociali e civili. Schlein propone una visione del Paese basata su giustizia sociale e climatica, sostenuta da un nuovo modello di sviluppo che coniuga lavoro dignitoso e innovazione.L'incontro offrirà al pubblico la possibilità di ascoltare il racconto di due percorsi di impegno e lotta per un'Italia più equa e solidale. Un'occasione di approfondimento e riflessione da non perdere.L'appuntamentocon, inizialmente previsto per venerdì 7 febbraio, è rimandato a giovedì 27 febbraio.