Furgone fra le sbarre abbassate: scene già viste ma sempre attuali

Scene ormai pressochè quotidiane. L'ennesimo camion, o autovettura che sia, che rimane bloccato fra le sbarre abbassate del passaggio a livello che divide la città fra via De Robertis e via S. Annibale Maria di Francia. E il convoglio passerà presto da quei binari, ad altissima velocità. Meglio cercare di indietreggiare e trovare uno spazio libero, per cercar di evitare l'incombente pericolo ed attendere che tutto passi.Tutto scorre, infatti. E' chiaro che anche quella vista stamattina è una situazione frutto della solita imprudenza, tutta da condannare e sanzionare, del tentativo che prende taluni di voler "sfidare" il "rosso" del semaforo che annuncia la chiusura delle sbarre. Cosa che avviene spessissimo, e a lungo, troppo a lungo per auto e pedoni. La consapevolezza che l'attesa potrebbe essere lunghissima, come sovente accade, ed il pensiero di tentare di farcela. L'ennesima scena, fortunatamente senza conseguenze, che fa puntare ancora una volta il dito sull'assurda situazione di quel passaggio a livello, delle problematiche di viabilità ma soprattutto di vivibilità, ad esso legate. Progetti, programmi, finanziamenti e annunci si perdono in decenni di cronache politiche, quasi nella notte dei tempi. Sbattendo prima contro un muro in pietra, poi contro un muro burocratico in un tunnel che mostra la luce ma che sembra non finire mai.