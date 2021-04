Gelate di aprile a Trani, modulo per segnalare i danni subiti nell'agro

Nei prossimi giorni il Dirigente dell'area Urbanistica e Ambiente della Città di Trani, invierà una formale segnalazione al Dipartimento agricoltura della Regione Puglia, per ottenere anche per il Comune tranese il riconoscimento di stato di calamità naturale per le gelate verificatesi tra l'8 ed il 9 aprile scorso.Numerose sono state, infatti, le segnalazioni di agricoltori che hanno lamentato ingenti danni alle preziose colture presenti nel nostro agro causati dalle avverse condizioni atmosferiche.Per tale motivo si invitano gli interessati a segnalare i danni subiti utilizzando il modulo, predisposto dall'ufficio, e scaricabile qui Il modulo è disponibile anche presso l'ufficio protocollo del Comune di Trani.Tutte le segnalazioni, dopo una attenta ricognizione dell'assessorato all'Ambiente e Agricoltura, saranno trasmesse all'ufficio regionale per le opportune valutazioni.