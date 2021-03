Gestione rifiuti, 30% in meno sulla Tari per chi fa compostaggio

Durante l'ultimo consiglio Comunale, tra gli altri punti, è stato approvato anche il provvedimento sul regolamento di istituzione dell'albo comunale dei compostatori."Un importante provvedimento - commenta il consigliere Luca Morollo - che rientra nella programmazione che questa amministrazione sta portando avanti in merito alla gestione dei rifiuti.Il regolamento prevede uno sgravio del 30% sulla tari per i cittadini che provvederanno a richiedere le compostiere; questo ovviamente comporta una riduzione della quota dei rifiuti organici conferiti, quindi un risparmio per le casse comunali, quindi un risparmio per tutti.Questo provvedimento ha visto il gruppo di Puglia Solidale e Verde intervenire in commissione affari istituzionali su alcuni punti per migliorarne alcuni aspetti.Nello specifico - prosegue il consigliere - abbiamo proposto la modifica dell'art.2-6 e 9 circa la tipologia di rifiuti conferibili all'interno delle compostiere e la possibilità di conferire la quota dell'organico quotidianamente all'interno delle isole ecologiche mobile.Ringrazio tutte le parti politiche per aver accolto il nostro emendamento e tutti i componenti della nostra lista per gli spunti di riflessione".