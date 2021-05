Gettoni di presenza fra rinunce e assenteismo: 30 mila euro per l'ultimo semestre 2020

Sono stati liquidati dal Servizio di Segreteria generale i circa 30 mila euro (29.623 per la precisione) relativi ai gettoni di presenza per il secondo semestre 2020, spettanti ai consiglieri ed assessori comunali per le loro presenze in Consiglio comunale e nelle Commissioni consiliari di appartenenza: praticamente da luglio a settembre per i consiglieri della passata legislatura, da ottobre a dicembre per quelli eletti nella nuova assemblea. Il gettone è quantificato in 73,79 euro a seduta, che si tratti di Consiglio o di Commissione consiliare.Per la cronaca, nel pagamento relativo all'ultimo semestre della passata legislatura risultano aver rinunciato al gettone i consiglieri Emanuele Tomasicchio, Sergio Cognetti e Carlo Laurora; le presenze più numerose, ben 13 fra sedute di Consiglio e di Commissione, sono state quelle di Donato Di Palo, seguito dalle 12 presenze di Irene Cornacchia e Michele Lops.In tema di assenteismo, invece, un numero di presenze pari a 0 (sempre nel secondo semestre del 2020) sono quelle di Tiziana Tolomeo (che ricopriva anche il ruolo di vice presidente della I Commissione) e Anna Maria Di Bari.