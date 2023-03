Gigi Mintrone con il suo "Mamma colorami il cuore" alla scuola Petronelli

Sabato 25 marzo alle ore 9, presso l'Aula Magna della Scuola Petronelli, Gigi Mintrone ha presentato il suo libro "Mamma colorami il cuore" durante un incontro rivolto a tutti coloro che "amano colorare il cuore di chi è accanto".Ad accoglierlo, con uno scrosciante applauso, sono stati gli alunni delle classi quarte e quinte che, insieme a docenti e genitori, hanno avuto la possibilità di ascoltare la sua storia e il vortice di esperienze ed emozioni che hanno accompagnato la sua esistenza di giovane uomo alle prese con una patologia fortemente invalidante: la tetraparesi spastica, davanti a cui non si è mai arreso.La Dirigente Scolastica, dott.ssa Giuseppina Tota, ha presentato lo scrittore ed ha interagito con lui creando momenti di appassionante e coinvolgente dialogo. All'evento hanno partecipato Fabrizio Ferrante, vicesindaco della città di Trani, e Anna Brizzi, presidente dell'Associazione Age-Trani, che hanno portato la loro personale testimonianza in merito alle tematiche affrontate.Durante l'incontro Mintrone ha parlato del suo libro "Mamma colorami il cuore", nel quale racconta del suo rapporto speciale con la mamma, della sua istruzione, delle sue esperienze e, in particolare, di valori forti come l'amore, la solidarietà, l'amicizia e l'educazione.Il libro è l'autobiografia di un ragazzo che non si è fermato dinanzi alle sue difficoltà, ma che, anzi, le ha sapute superare con tenacia e coraggio, trovando quanto di buono la vita gli ha saputo donare nonostante la malattia. Una storia d'amore con la vita e con sua madre, la donna che gli ha colorato il cuore.L'incontro si è rivelato altamente formativo e interessante grazie al modo in cui l'autore ha saputo dare ai ragazzi la possibilità di riflettere sulle tematiche di integrazione e socializzazione, ma soprattutto di inclusione e diversità, e lo ha fatto usando parole profonde e forti che sono arrivate dritte al cuore dei giovani alunni, i quali fin da subito ne sono rimasti profondamente affascinati e coinvolti.Gigi Mintrone, originario di Corato, è laureato in Scienze Politiche, con specializzazione in Relazioni Internazionali, e parla 4 lingue.