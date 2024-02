Giornata contro bullismo e cyberbullismo, alla Baldassarre il concorso Dillo con Arte

Nella mattinata di mercoledì 7 febbraio, in occasione della giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo, presso l'atrio della scuola, si è tenuta la premiazione del concorso "Dillo con arte" indetto dal team antibullismo dell'istituto E. Baldassarre.Con il tema di questa seconda edizione, "Dalla panchina al centrocampo", si è voluto sollecitare i ragazzi ad abbandonare il ruolo di "panchinari" e correre al "centrocampo" attraverso scelte e azioni utili a contrastare ogni forma e fenomeno di bullismo e cyberbullismo.Più di cento gli elaborati grafico-pittorici esaminati dal team antibullismo e dal Dirigente Scolastico, dott. Marco Galiano. Alcuni fra questi sono stati raccolti in una "museo virtuale" allestito dagli ingegneri dell'associazione AIBAT e visibile sul sito della scuola nella sezione dedicata alla tematica del bullismo e cyberbullismo al link:https://www.scuolabaldassarre.edu.it/servizi?id=527&&source=servizi-famiglie.Alla presenza di una rappresentanza delle classi che hanno consegnato un elaborato, sono stati annunciati i disegni vincitori.Al primo posto, per equilibrio compositivo, si è classificato il disegno del gruppo di 3B composto dagli alunni Capocelli Samuele, Albino Beatrice, Di Perna Davide, Di Pilato Raffaele, Scaringi Giacinta.A secondo posto per efficace trasposizione grafica di una soluzione, il disegno del gruppo di 3G composto da De Vivo Grixenda, Ventura Edoardo, Zanni Nicolò e Zecchillo Arianna.Al terzo, per l'incisività dei messaggi, il disegno del gruppo di 3G composto da Iannelli Sofia, La Manna Marisa, Romano Samuele e Seccia Nicola.I primi tre gruppi classificati hanno ricevuto un attestato e dei premi simbolici. Il primo gruppo classificato nel mese di maggio, in un'ottica di service learning, riprodurrà il soggetto del proprio elaborato su una panchina situata in piazza Dante.