Giornata della Sclerosi Mutipla, a Trani s'illumina Ognissanti

Anche a Trani, ieri 30 maggio, è stata celebrata la Giornata dedicata alla Sclerosi multipla, come in tante città d'Italia. Ogni centro urbano, per l'occasione ha scelto un monumento da illuminare ed a Trani si è optato per la Chiesa di Ognissanti nella parte retrostante l'ingresso, quella che affaccia sul Porto.

Luisa Damato, Presidente per la Bat della AISM ( Associazione italiana Sclerosi Multipla), da noi interpellata per l'"evento" tranese, ha sottolineato come questa Giornata, che rappresenta il culmine della Settimana Nazionale dedicata alla SM, che è partita lo scorso 29 maggio e si concluderà il prossimo 6 giugno, costituisce l'occasione per riflettere sull'importanza di tre punti fondamentali, inerenti questa malattia: la conoscenza, con tutte le giuste informazioni che devono essere divulgate tra la popolazione italiana che conosce solo sommariamente sintomi ed aspetti della SM, la ricerca, sempre fondamentale per andare incontro alle esigenze dei malati ed alle speranze di cura, ed infine il rispetto dei diritti delle persone colpite da SM e dei loro caregiver, i parenti coinvolti direttamente nell'assistenza personale. Sono ben 137 mila gli ammalati certificati di SM in Italia, 3 milioni nel mondo. È quindi necessario sfruttare eventi, manifestazioni e riflessioni come quelle organizzate in questi giorni dalla AISM per favorire la conoscenza e la consapevolezza riguardo la malattia. Per l'occasione, accanto ai monumenti scelti per la particolare illuminazione, sosteranno banchetti presidiati da volontari per fornire informazioni utili, specie sui sintomi della SM.