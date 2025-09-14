Parte la settimana ebraica a Trani, il programma completo della prima giornata
Parte la settimana ebraica a Trani, il programma completo della prima giornata
Eventi e cultura

Giornata Europea della Cultura Ebraica 2025

Oggi all'ex Sinagoga Scola Grande la FonDazione SECA presenTa: "Parole nella Pietra"

Trani - domenica 14 settembre 2025 6.44 Comunicato Stampa
Domenica 14 settembre 2025, torna l'appuntamento con la Giornata Europea della Cultura Ebraica, giunta alla sua ventiseiesima edizione. Il tema di quest'anno, "Il popolo del libro", è stato scelto per il suo straordinario potenziale nel raccontare l'eredità culturale ebraica, rafforzare il dialogo interreligioso e ispirare nuove iniziative in tutta Italia. Un viaggio attraverso la parola scritta, tra testi sacri e letteratura, tra tradizione e innovazione.

Coordinata a livello nazionale dall'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane (UCEI) e promossa a livello europeo dalla European Association for the Preservation and Promotion of Jewish Culture and Heritage (AEPJ), la Giornata è oggi una delle manifestazioni culturali più partecipate d'Italia, capace di attrarre ogni anno decine di migliaia di persone.

La Fondazione S.E.C.A. e il Polo Museale Diocesano di Trani per l'occasione promuovono un'attività inserita nella programmazione ufficiale dal titolo "Parole nella Pietra" dedicata a bambini e ragazzi dai 6 ai 15 anni. Prevista dapprima la visita guidata all'Ex Sinagoga Scola Grande – Museo di storia ebraica e successivamente un laboratorio di scrittura di un'epigrafe immaginaria, partendo dalla traduzione e comprensione di quella di fondazione conservata all'interno del Museo, espressione tangibile del patrimonio della cultura ebraica tranese e pugliese.

L'attività inizia alle ore 17:00 ed è gratuita con obbligo di prenotazione al tel. 0883582470 o email. info@fondazioneseca.it. . L'evento è in collaborazione con Fondazione per i Beni Culturali Ebraici in Italia, Midorledor e Co-funded by The European Union.
  • Fondazione Seca
