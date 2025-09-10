Giornata Europea della Cultura Ebraica 2025 a Trani. <span>Foto Credits </span>
Giornata Europea della Cultura Ebraica 2025 a Trani. Foto Credits
Eventi e cultura

Giornata Europea della Cultura Ebraica a Trani

La Fondazione S.E.C.A. e il Polo Museale Diocesano la promuovono con: “Parole nella Pietra”

Trani - mercoledì 10 settembre 2025 6.01 Comunicato Stampa
Domenica 14 settembre 2025, torna l'appuntamento con la Giornata Europea della Cultura Ebraica, giunta alla sua ventiseiesima edizione. Il tema di quest'anno, "Il popolo del libro", è stato scelto per il suo straordinario potenziale nel raccontare l'eredità culturale ebraica, rafforzare il dialogo interreligioso e ispirare nuove iniziative in tutta Italia. Un viaggio attraverso la parola scritta, tra testi sacri e letteratura, tra tradizione e innovazione.

Coordinata a livello nazionale dall'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane (UCEI) e promossa a livello europeo dalla European Association for the Preservation and Promotion of Jewish Culture and Heritage (AEPJ), la Giornata è oggi una delle manifestazioni culturali più partecipate d'Italia, capace di attrarre ogni anno decine di migliaia di persone.

La Fondazione S.E.C.A. e il Polo Museale Diocesano di Trani per l'occasione promuovono un'attività inserita nella programmazione ufficiale dal titolo "Parole nella Pietra" dedicata a bambini e ragazzi dai 6 ai 15 anni. Prevista dapprima la visita guidata all'Ex Sinagoga Scola Grande – Museo di storia ebraica e successivamente un laboratorio di scrittura di un'epigrafe immaginaria, partendo dalla traduzione e comprensione di quella di fondazione conservata all'interno del Museo, espressione tangibile del patrimonio della cultura ebraica tranese e pugliese.

L'attività inizia alle ore 17:00 ed è gratuita con obbligo di prenotazione al tel. 0883582470 o email. info@fondazioneseca.it. - L'evento è in collaborazione con Fondazione per i Beni Culturali Ebraici in Italia, Midorledor e Co-funded by The European Union.
Giornata Europea della Cultura Ebraica a Trani
Giornata Europea della Cultura Ebraica a Trani © Credits
  • Fondazione Seca
Altri contenuti a tema
"Actor Dei": a Trani un palco tra Terra e Cielo "Actor Dei": a Trani un palco tra Terra e Cielo L'emozionante reportage del musical su Padre Pio voluto dalla Fondazione SECA
Actor Dei incanta il pubblico di Trani, arte e folla commossa sotto le stelle Actor Dei incanta il pubblico di Trani, arte e folla commossa sotto le stelle Successo travolgente per il musical sulla vita di Padre Pio in scena in piazza Duomo
"Actor Dei" torna a Trani: la bellezza dello spettacolo va di nuovo in scena grazie alla Fondazione Seca "Actor Dei" torna a Trani: la bellezza dello spettacolo va di nuovo in scena grazie alla Fondazione Seca Dopo l'interruzione per pioggia del 24/08 l'opera musicale dedicata a Padre Pio sarà nuovamente rappresentata in Piazza Duomo per regalare al pubblico il suo gran finale
A Trani la pioggia ferma lo spettacolo, ma non la forza dirompente di "Actor Dei" A Trani la pioggia ferma lo spettacolo, ma non la forza dirompente di "Actor Dei" Lo spettacolo "Actor Dei" incanta Piazza Duomo, ma la pioggia lo ferma a metà. Cronaca di una serata di grande bellezza e di un'emozione sospesa nel cuore di Trani
Fondazione SECA, oggi in scena a Trani "Actor Dei", la prima opera musical su Padre Pio Fondazione SECA, oggi in scena a Trani "Actor Dei", la prima opera musical su Padre Pio In Piazza Duomo inizio alle ore 21:30, lo spettacolo è accessibile a tutti
"Cinema fuori Museo": la magia del grande schermo continua a Trani "Cinema fuori Museo": la magia del grande schermo continua a Trani La rassegna della Fondazione S.E.C.A. prosegue questa settimana con tre appuntamenti imperdibili
A Ferragosto visite guidate al Campanile di Trani A Ferragosto visite guidate al Campanile di Trani L'iniziativa di Fondazione Seca nell'ambito di "Architetture Ardite"
Fondazione S.E.C.A. – Polo Museale di Trani: aperture straordinarie della Pinacoteca Diocesana Fondazione S.E.C.A. – Polo Museale di Trani: aperture straordinarie della Pinacoteca Diocesana Sabato 9 e domenica 10 AGOSTO dalle ore 16:00 alle ore 22:00
SIAE assume: 25 posti disponibili
10 settembre 2025 SIAE assume: 25 posti disponibili
1
Azione Trani: protocollate richieste per il "Garante Comunale della Salute " ed audizione alla ASL BT
9 settembre 2025 Azione Trani: protocollate richieste per il "Garante Comunale della Salute" ed audizione alla ASL BT
Mobilità, a Trani una settimana di eventi sostenibili
9 settembre 2025 Mobilità, a Trani una settimana di eventi sostenibili
Vita da naufrago: una memorabile prima europea a Trani
9 settembre 2025 Vita da naufrago: una memorabile prima europea a Trani
Inclusione va a canestro: a Trani la partita speciale
9 settembre 2025 Inclusione va a canestro: a Trani la partita speciale
In pensione il Commissario Francesca Dell’Olio, punto di riferimento per la legalità nel territorio
9 settembre 2025 In pensione il Commissario Francesca Dell’Olio, punto di riferimento per la legalità nel territorio
2
Tribunale di Trani a rischio i parcheggi: l'Appello degli Avvocati
9 settembre 2025 Tribunale di Trani a rischio i parcheggi: l'Appello degli Avvocati
Buona Puglia Food Festival, migliaia di presenze al Monastero di Colonna
9 settembre 2025 Buona Puglia Food Festival, migliaia di presenze al Monastero di Colonna
Ciliento: “Aumentiamo gli aiuti umanitari. Serve investire sull’educazione alla pace”
9 settembre 2025 Ciliento: “Aumentiamo gli aiuti umanitari. Serve investire sull’educazione alla pace”
"Ultimo tango a Buenos Aires ", Damato a Palazzo Beltrani
9 settembre 2025 "Ultimo tango a Buenos Aires", Damato a Palazzo Beltrani
© 2001-2025 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.