Giornata Europea della Cultura Ebraica a Trani

Domenica 14 settembre 2025, torna l'appuntamento con la Giornata Europea della Cultura Ebraica, giunta alla sua ventiseiesima edizione. Il tema di quest'anno, "Il popolo del libro", è stato scelto per il suo straordinario potenziale nel raccontare l'eredità culturale ebraica, rafforzare il dialogo interreligioso e ispirare nuove iniziative in tutta Italia. Un viaggio attraverso la parola scritta, tra testi sacri e letteratura, tra tradizione e innovazione.Coordinata a livello nazionale dall'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane (UCEI) e promossa a livello europeo dalla European Association for the Preservation and Promotion of Jewish Culture and Heritage (AEPJ), la Giornata è oggi una delle manifestazioni culturali più partecipate d'Italia, capace di attrarre ogni anno decine di migliaia di persone.La Fondazione S.E.C.A. e il Polo Museale Diocesano di Trani per l'occasione promuovono un'attività inserita nella programmazione ufficiale dal titolo "Parole nella Pietra" dedicata a bambini e ragazzi dai 6 ai 15 anni. Prevista dapprima la visita guidata all'Ex Sinagoga Scola Grande – Museo di storia ebraica e successivamente un laboratorio di scrittura di un'epigrafe immaginaria, partendo dalla traduzione e comprensione di quella di fondazione conservata all'interno del Museo, espressione tangibile del patrimonio della cultura ebraica tranese e pugliese.L'attività inizia alle ore 17:00 ed è gratuita con obbligo di prenotazione al tel. 0883582470 o email. info@fondazioneseca.it. - L'evento è in collaborazione con Fondazione per i Beni Culturali Ebraici in Italia, Midorledor e Co-funded by The European Union.