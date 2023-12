Giovani cuori generosi: la classe 3^O della scuola Baldassarre supporta la Caritas Cittadina

Nel cuore della città di Trani, si è svolto un incontro solidale tra il responsabile della Caritas cittadina, Pantaleo Amoruso, e i ragazzi della classe 3^O della Scuola Baldassarre. Un gesto di generosità da parte degli studenti ha illuminato la giornata, evidenziando l'importanza dell'altruismo, della gentilezza e della condivisione.Sotto la guida del prof. Francesco L'Erario, della prof.ssa Liliana Dell'Orco e con il supporto di tutto il Consiglio Docenti e del Dirigente Scolastico Marco Galiano, la classe 3^O ha recentemente partecipato al "Concorso Antonella Diacono 2023". L'iniziativa, incentrata sulla sensibilizzazione dei giovani studenti sull'importanza dell'empatia e della comunicazione, mirava a stimolare la riflessione sui danni causati dai pregiudizi.Nell'anno scolastico 2022-2023, quando erano ancora la 2^O, i ragazzi hanno creato un video dal titolo "Mi-RAP-pre-sento", affrontando il delicato tema del bullismo a scuola. La dedizione e la creatività mostrata nella realizzazione dell'opera ha permesso loro di vincere il premio al Miglior Video. Il riconoscimento è stato conferito durante la cerimonia di premiazione svoltasi il 13 ottobre 2023 presso l'Istituto Preziosissimo Sangue a Bari.La somma in denaro assegnata alla classe come premio non è stata utilizzata esclusivamente per le attività didattiche, ma ha assunto un valore ancora più prezioso. I ragazzi, con un gesto di autentica generosità e consapevolezza sociale, hanno deciso di destinarne una parte alla Caritas cittadina di Trani per supportarne le attività.Pantaleo Amoruso ha accolto con gratitudine questa inaspettata dimostrazione di solidarietà da parte delle ragazze e ragazzi della 3^O e dei loro professori. Durante l'incontro, ha sottolineando quanto sia importante il coinvolgimento attivo delle nuove generazioni nella costruzione di una comunità più coesa e attenta alle esigenze degli altri.L'incontro tra la Caritas Cittadina e la classe 3^O della Scuola Baldassarre è diventato un esempio tangibile di come l'educazione, l'empatia e le azioni concrete possano convergere per creare un impatto positivo nella società locale. La luce di questa iniziativa continua a risplendere, ispirando speranza e promuovendo la consapevolezza sociale tra i giovani